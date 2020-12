Fabian Roth ist Jahrgangsbester

Im Regierungsbezirk Tübingen freuen sich drei Landwirtinnen und 25 Landwirte über den erfolgreichen Abschluss ihrer Meisterprüfung im Beruf Landwirt. Das teilt das Regierungspräsidium (RP) Tübingen mit.

Bedingt durch die aktuelle Pandemielage fand dieses Jahr keine offizielle Meisterfeier statt. Die Jungmeister nahmen einzeln ihren Meisterbrief zusammen mit einem persönlichen Gratulationsschreiben von Regierungspräsident Klaus Tappeser an ihrer Fachschule in Biberach beziehungsweise Ravensburg in Empfang.

Als Jahrgangsbeste wurden Lisa Christina Buck aus Holzkirch und Fabian Roth aus Eberhardzell mit einem Buchgeschenk und einer Urkunde besonders ausgezeichnet.

Aus der Region sind Philipp Bräuchler aus Aichstetten, Fabian Huber und Matthias Mahle aus Leutkirch sowie Andreas Popp aus Bad Wurzach unter den erfolgreichen Absolventen.

Vom Niveau entspreche der Meistertitel im Europäischen Qualifikationsrahmen einem Bachelor-Abschluss, so das RP in seiner Mitteilung. Diese Vergleichbarkeit der beruflichen Fortbildung mit der universitären und akademischen Bildung zeige das hohe Ansehen, das die duale Ausbildung und die berufliche Fortbildung zum Meister in Deutschland wie auch in der Europäischen Union genießt. Bei der Meisterprüfung werden neben der Überprüfung von Fachwissen Aufgaben aus den Bereichen Betriebsführung und Management gestellt. Außerdem müssen die Prüflinge ihr Wissen bezüglich der berufsbezogenen rechtlichen Vorgaben sowie in Berufs- und Arbeitspädagogik und Personalführung unter Beweis stellen.