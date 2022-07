Fabelhaftes Holzbläser-Konzert im Barocktreppenhaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schüler der Jugendmusikschule unter der Leitung von Georg Stankalla gestalteten in Zusammenarbeit mit der Stadtkapelle sowie der JMS Bad Wurzach (Petra Springer) einen festlich-musikalischen Abend im Barocktreppenhaus des Wurzacher Schlosses. Es war ein Konzert mit hohem Anspruch und auf durchweg hohem Niveau.

Die von Georg Stankalla ausgewählte Sitzordnung unterstrich noch zusätzlich den Concertato-Stil, also den Kontrast zwischen gegensätzlichen Stimmen bzw. Gruppen von Instrumenten: links platzierte sich das Klarinetten-Ensemble, rechts waren die Saxofone.

Schon der Auftakt mit der Réjouissance aus Händels Feuerwerksmusik füllte das Treppenhaus mit festlichen und frohen Klangfarben. In klassischer Saxofon-Quartett-Besetzung musizierten sehr farbenreich Anne Fassnacht am Sopran-, Dominik Seiler am Alt-, Pia Schmid am Tenor- und Tim Guler am Bariton-Sax.

Das Klarinettenensemble glänzte ebenfalls durchgängig mit Präzision und Klang. Simon Herdrich sorgte mit der Bassklarinette für ein stabiles Fundament, auf dem sich ein voller und homogener Holzsound entfalten konnte. Auch hier wurde mit der Es-Klarinette durch Pia Bischofberger bei Mancinis „Baby Elephant Walk“ gekonnt eine Klangerweiterung eingebaut. Dabei wurden schöne Klangspitzen auf die B-Klarinetten (Samuel Herdrich & Sophia Längst) draufgesetzt.

Sophia Längst (MV Arnach) und Tim Guler (Stadtkapelle) traten dann noch solistisch in Erscheinung, was von den Zuhörern angesichts des jugendlichen Alters der Musiker und der besonderen Atmosphäre der Treppenhauskulisse, von der aus die Musiker tatsächlich von allen Seiten – sogar von oben – beobachtet werden, mit gehörigem Respekt und großem Applaus quittiert wurde. Sophia Längst musizierte mit vollem, rundem und warmem aber dennoch klarem Klarinettenton. Ihr „Allegretto“ von Cyrill Rose brachte sie mit großer Musikalität und sicherem Auftreten zu Gehör. Tim Guler hielt sich angesichts der barocken Akustik (relativ langer Nachhall) beim „Hard Rock Blues“ von James Rae bei den „schreienden“ Passagen am Tenorsax etwas zurück, was aber die Transparenz für die zahlreichen fast wie beiläufig eingestreuten technischen Raffinessen erhöhte und seine schon sehr beachtliche Tonkultur um so besser zur Geltung kommen ließ.

Als sehr passenden Abschluss des wirklich fabelhaften Konzertes spielten beide Ensembles im Wechsel und gemeinsam den wunderschön klingenden St. Anthony-Choral von Händel.