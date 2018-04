Für die Liebe, die bis in die Ewigkeit hineinreicht

Die evangelische Pfarrerin Barbara Vollmer und der katholische Pfarrer Stefan Maier haben am Freitag in dem neu eröffneten Geschäft Traumringe Blickfang den Segen gespendet. Der Segen gilt vor allen Dingen „den Menschen, die hier ein- und ausgehen, arbeiten und sich beraten lassen lassen“, so Barbara Vollmer.

Vera Broll und Jacqueline Franke-Lang gehört das Trauringstudio in der Herrenstraße, direkt neben ihrem Geschäft Optik Blickfang. Im neuen Laden befindet sich auch „Maßnahme – Herren Maßkleidung“ von Gerhard Vogt. Gemeinsam mit weiteren hiesigen Partnern bieten sie „Traumhochzeit made in Bad Wurzach“ an.

Pfarrer Stefan Maier erinnerte in Anwesenheit von Bürgermeister Roland Bürkle nach einer Lesung aus dem Paulusbrief an die Kolosser (3,12) daher an die Worte des Ehegelöbnisses, mit denen der Ring „als Zeichen unserer Liebe und Treue“ bezeichnet wird. Er sei ein „Symbol der Ewigkeit und zeichenhaft der Wunsch, zu jener Einheit zu finden, die vollkommen macht, und der Liebe, die bis in die Ewigkeit hineinreicht“, so Pfarrer Maier.

Die beiden Inhaberinnen sind dabei „sehr stolz“ darauf, auch Ringe aus Fair-Trade-Gold anbieten zu können. Dieses stammt ihren Worten nach aus Goldminen im Süden Perus, „wo sehr strenge Umweltstandards und Sicherheitsvorschriften gelten und die Arbeiter fair entlohnt werden“. Zudem sorge das Unternehmen dort zum Beispiel für Schulen, Straßen und ärztliche Versorgung.

Gerhard Vogts Ware für Maßbekleidung und Maßschuhe stammt „ausschließlich aus Europa“, wie er betonte. Der „mobile Schneider“ unterhält bereits Geschäfte in Konstanz, Frankfurt/Main, Köln und Zürich. „Auch Bad Wurzach und sein Umland sind für uns sehr wichtig“, betonte Vogt, den selbst die Liebe nach Bad Wurzach gebracht hat.