Für 78 Schüler aus Bad Wurzach ist „Mitmachen Ehrensache“

Schüler der 8. Klassen der Realschule Bad Wurzach haben am Mittwoch, 4. Dezember bei der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ beteiligt. Die 78 Schüler arbeiteten laut Pressemitteilung der Schule einen halben Tag in Unternehmen in und um Bad Wurzach, um für einen guten Zweck Geld zu verdienen. Das erwirtschaftete Geld wird auf Wunsch der Jugendlichen in diesem Jahr an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet. Die Arbeitsverträge und den damit verbundenen Stundenlohn mussten die Schüler mit den Unternehmen selbst aushandeln. Die junge Generation zeigte sich hier sehr engagiert und begeistert, heißt es weiter. In Bad Wurzach wurde in der Antonius-Apotheke, bei Hausbau Weizenegger, in der Bäckerei Steinhauser, bei der Schäferei Finkhof, bei Verallia Deutschland, der Metzgerei Wegmann, dem Döner-Palast Helmut, im Modehaus Binder, der Casa Rossa und bei Spielwaren Rothenhäusler gearbeitet. Betreut wurden die Schüler von Lehrerin Susanne Bähr und Schulsozialarbeiter Markus Brandstetter. Foto: Realschule Bad Wurzach