Fünftklässler werden willkommen geheißen

„Vertrauen und Freiheit“ – unter diesem Motto ist die Einschulungsfeier am Gymnasium Salvatorkolleg, die am Dienstagabend in der Sporthalle der Schule stattgefunden hat. Schulseelsorger Mariusz Kowalski begrüßte die angehenden Schüler zu Beginn des Wortgottesdienstes, wie es im Bericht des Veranstalters heißt.

Am Beispiel eines Segelflugzeugs – in das er sich während der Ferien selbst gewagt hatte – beschrieb Kowalski, dass es auf Vertrauen und Freiheit ankomme. Zu Beginn brauche der Flieger, wie auch Schülerinnen und Schüler, den Mut, sich überhaupt zum Flugplatz zu begeben. Danach sei Hilfe von außen nötig. Diese würden die Schülerinnen und Schüler vonseiten der Eltern, Lehrer und Mitschüler erhalten, um in die Lüfte zu gelangen. Bei alldem sei grenzenloses Vertrauen wichtig, letztlich auch das Vertrauen in Gott. Befindet man sich dann im Flug, könne man seine Freiheit genießen, so der Schulseelsorger.

Schulleiter Friedrich Emde griff den Gedanken in seiner Begrüßung auf. Er betonte, dass er sich auch in diesem anbrechenden Schuljahr auf „neue Gesichter, neue Geschichten und neues Leben“ an der Schule freue. Die Vorsitzende des Elternbeirats, Renata Ertle, ermutigte im Anschluss die Eltern der angehenden Sextaner, sich im Rahmen des Elternteams am Gymnasium Salvatorkolleg einzubringen. Der stellvertretende Schulleiter Klaus Amann informierte die Eltern und Kinder über wichtige organisatorische Aspekte der ersten Schulwochen – vom Mittagsunterricht bis zum Mensaessen.

Zum Schluss der Feierstunde kam dann der große Moment für die „Neuen“ am Gymnasium: Laut Pressemitteilung durften sie, in Begleitung ihrer Klassenlehrerinnen – Lydia Hohl in Klasse 5a, Sabine Köhler in Klasse 5c – und ihres Klassenlehrers Dieter Allgaier (5b) ihr künftiges Klassenzimmer besichtigen und ihre bislang weitgehend unbekannten Mitschüler kennenlernen.

Für die musikalische Umrahmung der Feierstunde sorgten die Lehrerinnen Christine Braig und Claudia Wick sowie den Schülerinnen Magdalena Cech, Laura Gräber und Charlotte Heine.