Führungswechsel nach fast 18 Jahren

Aus dem „Außenminister“ wird ein „Innenminister“ – so beschrieb Josef Hodrus, Vorstandsmitglied der Volksbank Allgäu-Oberschwaben, den Wechsel, den Stephan Moll, der bisherige Bad Wurzacher Geschäftsstellenleiter der Bank, intern vollzog. Wie die Bank am Mittwoch offiziell bekannt gab, wechselte Moll bereits im Oktober in die Vermögenskundenberatung, sein bisheriger Stellvertreter Markus Buhmann folgte ihm als neuer Geschäftsstellenleiter.

Fast 18 Jahre lang, zwischen 2001 und Oktober 2018, leitete Moll die Bad Wurzacher Geschäftsstelle. Zur symbolischen Schlüsselübergabe an seinen Nachfolger Markus Buhmann kamen unter anderem Vorstandssprecher Josef Hodrus, Regionalmarktdirektor Berthold Natterer und Bürgermeisterin Alexandra Scherer in die Bad Wurzacher Geschäftsstelle der Genossenschaftsbank.

Hodrus lobte die positive Entwicklung, die die Bad Wurzacher Geschäftsstelle in den fast 18 Jahren unter Molls Leitung nahm. Auch von Scherer gab es anerkennende Worte für die Leistung von Moll, der in der Stadt als langjähriger Geschäftsstellenleiter hoch anerkannt sei. Sie nutzte die Gelegenheit außerdem, sich bei der Bank für deren vielfältiges soziales Engagement in der Stadt zu bedanken. Und betonte, dass sie zu den „zuverlässigsten“ Gewerbesteuerzahlern gehöre. Dass die Bank unter der Leitung von Moll in den vergangenen Jahre eine gute Arbeit leistete, könne man auch an der „tollen“ neuen Geschäftsstelle sehen.

„Ich bin zuversichtlich, dass es so gut weitergeht wie bisher“, so Scherer, die den neuen Geschäftsstellenleiter Buhmann schon durch mehrere Begegnungen kennt. Auch Hodrus ist überzeugt, mit dem bisherigen Stellvertreter von Moll einen geeigneten Nachfolger gefunden zu haben: „Ich fand es schön, dass Sie den Hut in den Ring geworfen haben“, so Hodrus zu Buhmann. Dieser ist bereits seit 2003 bei der Bank beschäftigt, machte dort seine Ausbildung zum Bankkaufmann, die er 2006 abschloss. Anschließend absolvierte Buhmann noch erfolgreich ein Studium zum Bankfachwirt sowie die Fortbildung zum Bankbetriebswirt. 2013 wurde er stellvertretender Geschäftsstellenleiter.

„Ich hätte mir keinen besseren Nachfolger vorstellen können. Markus Buhmann wohnt in Arnach, kennt die Region, und die Region kennt ihn“, so Moll, der sich in seiner neuen Funktion nun komplett auf die Beratung vermögender Kunden aus Bad Wurzach und den Ortschaften konzentriert. Lob für seine Arbeit gab es auch noch von seinem Nachfolger Buhmann, der von Moll „ein Superteam“ übernommen habe.