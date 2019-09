Führung mit dem Großbauern und der Schlüsselmagd

Neben der klassischen Stadtführung um Maria Rosengarten, Stadtkirche und Barocktreppenhaus Wurzacher Schloss, führen die zwei Stadtführer Iris Bräuer und Peter Koerver in historischen Gewändern durch Bad Wurzach. Der Großbauer im Sonntagsstaat und die Schlüsselmagd seien in der Barockzeit immer bestens informiert gewesen, heißt es in der Ankündigung. Info und Anmeldung für Gruppen ist bei der Bad-Wurzach-Info unter Telefon 07564 / 302150 oder per E-Mail an service@bad-wurzach-info.de