Eines ist seit mehr als 30 Jahren das Markenzeichen für die Livebühne im Dietmannser Adler: Die Protagonisten, akribisch ausgesucht vom Leiter der Kleinkunstbühne Dieter Hierlemann, sorgen für ein anspruchsvolles Programm mit Niveau, und das vor einem treuen Publikum, das diese Qualität zu schätzen weiß. Der Adler hat sich daher von Anfang an zu einer Spielwiese vielversprechender Entdeckungen von noch unbekannten Künstlern entwickelt und ist zudem bis heute für etablierte Größen der Kleinkunstszene, gerade bei Vorpremieren, ein attraktiver Ort geblieben.

So geschehen auch am vergangenen Samstagabend beim erstmaligen Auftritt von Günther Paal aus Wien, der allerdings so manch gewohnte Grenzen sprengte: Genüsslich mit Schalk im Gesicht in den gut besuchten Saal blickend fesselte der bereits reich mit Preisen dotierte Solo-Künstler seine Zuhörer mit geistigen Herausforderungen auf höchstem Niveau. Als extremer Vielredner und -denker sowie wortmächtiger Marathonläufer überforderte er dabei zumindest in Teilen die Aufnahmekapazität seines doch intellektuellen Publikums, das ihm aber dennoch bis zum Schluss die Treue hielt. Erfreulich ließ Paal im zweiten Teil im Tempo mit seinen messerscharfen Monologen etwas nach, was den Zuhörern die Chance gab, dem Gedankenakrobaten wenigstens einigermaßen folgen zu können.

Mit fein gesetzter Mimik, ausagierender Gestik, dabei streng mit den Füßen auf einem Ort verharrend erfüllt Günther Paal weitgehend die Maßstäbe für geistreiche „Kleinkunst“: Mit handwerklichem Können, Originalität und Kreativität sowie einem eigenen Standpunkt. Als selbsternannter „Experte für alles“ betrachtete er, sich konsequent an Fakten orientierend, seine Umwelt kühl und emotionslos, was eine Leutkircher Zuhörerin trefflich bündig in ihrem Fazit ausdrückte: „Extrem viel für’s Hirn und weniger für’s Zwerchfell.“