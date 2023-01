Exkursionen und verschiedene Workshops

Mehr Bewegung und Entspannung, endlich eine neue Sprache lernen, sich für den Beruf fortbilden oder kreativ werden – zum neuen Jahr gibt es meist viele gute Vorsätze. Die Volkshochschule Bad Wurzach unterstützt bei der Umsetzung, denn im Frühjahr werden wieder neue Kurse, Vorträge und Workshops angeboten. Anmeldungen sind ab Mittwoch, 25. Januar, möglich.

Der gesellschaftliche Teil des Programms beinhaltet eine große Auswahl an Vorträgen und Führungen zu aktuellen, rechtlichen und ökologischen Themen. Dabei können Interessierte beispielsweise bei einer Exkursion verschiedene Selbstversorgungsgärten in der Region besichtigten, eine Betriebsführung beim ortsansässigen Unternehmen Baugrund Süd gibt einen Einblick in modernste Bohranlagen und Notar Hermann Frey informiert über Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Testament.

Mit 55 Angeboten – und somit als größter Fachbereich der VHS Bad Wurzach– präsentiert sich die Rubrik „Gesundheit“. Neben zahlreichen Gymnastik- und Fitnesskursen motivieren Bogenschießen, Pétanque oder Rückenwellness zu mehr Bewegung und helfen nicht nur Stress abzubauen, sondern auch neue Energie und Kraft zu tanken. Koch- und Backkurse zu saisonaler, gesunder und internationaler Küche sowie Gesundheitsvorträge runden das Programm ab.

Wer neue Sprachen kennenlernen oder vertiefen möchte, hat dazu vielerlei Möglichkeiten. Ob Italienisch, Spanisch, Englisch, Französisch oder Deutsch. Die VHS bietet vielseitige Angebote für die verschiedenen Niveaustufen.

So abwechslungsreich wie Kultur und Kreativität sein können, sind auch die Kurse in diesem Bereich. Neben Altbewährtem wie Goldschmiedeworkshop, Line Dance oder Nassfilzen können sich Interessierte auch auf die neuen Kurse „Fingerpicking mit der Gitarre“ und „Achtsam fotografieren im Wurzacher Ried“ freuen.

Deutlich ausgebaut werden konnte auch das Angebot im Bereich „EDV und Beruf“. Kompakt am Samstagvormittag können sich die Teilnehmer künftig digitale und berufliche Kompetenzen aneignen. Das breite Spektrum dieser Seminare reicht von Word, Excel, Powerpoint und Outlook bis hin zum Stimmtrainingsseminar.

Die „junge VHS“ – das Größte für die Kleinsten. Hier können Kinder und Jugendliche viel Neues probieren und Talente entdecken. Insbesondere bei den Angeboten Naturauszeit, Backkurs zum Osterfest und Inlineskating sind Spaß und Action garantiert.