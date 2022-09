Evangelische Kirchengemeinde von Bad Wurzach besucht Luxeuil-les-Bains

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die französische Partnerstadt von Bad Wurzach war Ziel der fünftägigen Gemeindereise der evangelischen Kirchengemeinde. Mit einem kleinen Gottesdienst empfingen Mitglieder der lutherischen Gemeinde die Bad Wurzacher mit ihrer Pfarrerin Silke Kuczera. Dem Motto der Reise entsprechend „Geh aus mein Herz und suche Freud“ wurde gesungen, meditiert, gespielt und gelacht.

Die 28-köpfige Gruppe war in der ehemaligen Abtei St. Colomban untergebracht. Der nächste Tag war Luxeuil-les-Bains gewidmet. Im neuen Museum Ecclésia sind neben Resten aus der Römerzeit Sarkophage aus der Karolingerzeit zu besichtigen. Bürgermeister Frédéric Burghard begrüßte anschließend die deutschen Gäste im Rathaus. Danach beeindruckte die ehemalige Klosterkirche St. Pierre/St. Paul mit ihrer Orgel und einem St.-Colomban-Reliquienschrein die Reisenden. Nachmittags wurden Stätten besichtigt, die mit St. Colomban und St. Valbert, einem seiner berühmtesten Nachfolger, eng verbunden sind.

Montbéliard (als „Mömpelgard“ fast 400 Jahre lang Teil des württembergischen Herzogtums) war der nächste Tag gewidmet. Die evangelische Kirche, der „Temple St. Martin“, konnte trotz Umbauarbeiten besichtigt werden. In Frankreich gibt es keine Kirchensteuer. Unterhalt und Renovierung von Kirchen sowie die Besoldung von Geistlichen müssen von den Gemeinden geschultert werden. Die Württembergische Landeskirche stellt daher traditionell im Umland von Montbéliard eine Pfarrstelle.

Zum Schluss dieses Tages ein trauriger Blick zurück: An der Gedenkstätte des Massakers von Etobon (hier wurden 1944 39 junge Franzosen von deutschen Soldaten erschossen) sprach Pfarrerin Kuczera sehr berührende Worte.

Zum Aufenthalt in der Franche-Comté gehörte auch ein Besuch der Kapelle „Notre-Dame-de-la-Haut“ in Ronchamp, die derzeit auch aufwendig saniert wird. Das Besondere an dieser Kirche ist ihre Schlichtheit und die Art, wie Licht in ihr Inneres gelangt. Mit Klarissinnen-Kloster und Gästehaus bildet sie ein Unesco-prämiertes Ensemble. Die Fahrt durch die Vogesen zum bekannten Wander- und Skiort Gérardmer bildete den Abschluss dieses Tages.

Am Rückreisetag gab es einen Zwischenstop in Belfort: Im Französisch-Deutschen Krieg 1870/71 hat die Festung über 100 Tage unter Beschuss gelegen und erst auf Befehl der französischen Regierung aufgegeben.

Ottmarsheim war die letzte Station der Reise. Die Sehenswürdigkeit dort ist eine romanische Kirche, erbaut im 12. Jahrhundert nach dem Vorbild der Karlskapelle im Aachener Dom. In ihrem schlichten Sakralraum verdichten sich alle gewonnenen Eindrücke zu dem Gefühl: Unsere Gemeindereise war ein besonderes Erlebnis, es wurde Freude gefunden und mit nach Hause genommen.