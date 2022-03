Evangelische Kirche lädt zu „Deutschem Requiem“ von Johannes Brahms

„Trost und Tränen“, das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms wird am Dienstag, 22. März, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche aufgeführt. Verena Stei führt an diesem Abend als Musikerin und Theologin in dieses großartige Werk ein. Nicht nur innerhalb der Passionszeit, sondern angesichts des Krieges, der Leid und Tod über die Menschen in der Ukraine bringt, und der Pandemie, spendet diese Musik Kraft und Trost, heißt es in der Medienmitteilung von Pfarrerin Silke Kuczera.

„Es ist ein ganz gewaltiges Stück, ergreift den ganzen Menschen in einer Weise wie wenig Anderes. Der tiefe Ernst, vereint mit allem Zauber der Poesie, wirkt wunderbar, erschütternd und besänftigend“, äußert sich Clara Schumann bereits vor der Uraufführung des Werkes am Karfreitag 1868. Das Requiem wurde der Durchbruch für den erst 35-jährigen Komponisten und eines seiner populärsten Werke. Obwohl sich Johannes Brahms als Komponist an der Kunst der Vergangenheit orientierte, ging er bei seiner Requiem-Gestaltung entschieden neue Wege. Während das traditionelle lateinische Requiem eine Fürbitte um den Frieden der Toten darstellt, denen die Schrecken des Jüngsten Gerichts drohen, sieht Brahms seine Aufgabe darin, auf der Basis ausgewählter Texte aus seiner Luther-Bibel ein „Trostwerk für die Trauernden“ zu schaffen. Es gilt 3G und FFP2-Maskenpflicht.