Evangelische Gebietsreform in Bad Wurzach geplant

Die evangelische Kirchengemeinde Bad Wurzach ist bei der nun von der Bezirkssynode beschlossenen Stellenstreichung ungeschoren davongekommen. Dagegen wird Aitrach bis spätestens 2024 eine halbe Pfarrerstelle an Leutkirch abtreten müssen.

Die Pfarrerstelle in Bad Wurzach bleibt der Kirchengemeinde zu 100 Prozent erhalten. Das bestätigte Pfarrerin Barbara Vollmer auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. „Zumindest bis 2024. Was dann der Pfarrplan 2030 bringt, ist noch nicht abzusehen.“

In absehbarer Zeit werde sich aber der Zuschnitt der Gemeinde voraussichtlich ändern, kündigt Vollmer an. „Wir werden den Antrag stellen, dass Eintürnen und Hauerz zu unserer Kirchengemeinde kommen. Bislang gehören diese Orte seelsorgerisch zu Alttann beziehungsweise Aitrach.“ Gleichzeitig soll Ellwangen der Kirchengemeinde Rot/Rot angegliedert werden. Sollte die Landeskirche dieser „kleinen Gebietsreform“ zustimmen, entspräche die kirchliche der politischen Gemeinde.

Eine Zusammenlegung der Kirchengemeinden Bad Wurzach und Aitrach sei im Vorfeld der Bezirkssynode angedacht worden, verrät Vollmer. Von diesem Plan habe man aber dann doch Abstand genommen. „Dieses Gebiet wäre zu groß geworden.“ Zur 1950 entstandenen Kirchengemeinde Bad Wurzach zählen derzeit rund 1200 Protestanten. Kommen Hauerz und Eintürnen dazu und fällt Ellwangen weg, ändert sich an dieser Zahl kaum etwas. Die von Bad Wurzach aus zu betreuende Fläche betrüge dann rund 182 Quadratkilometer. Etwas kleiner ist die Kirchengemeinde Aitrach. Sie hat 1080 Mitglieder, verteilt auf rund 100 Quadratkilometer. Neben Aitrach gehören zurzeit noch Aichstetten, Tannheim, Hauerz und Haslach (Kreis Biberach) dazu. Hauerz soll nun Bad Wurzach zugeschlagen werden, Haslach nach Rot/Rot eingegeliedert werden.

Hart trifft die Kirchengemeinde Aitrach, dass ihr Pfarrer mit der Umsetzung des Pfarrplans 2024 künftig 50 Prozent seines Dienstes in Leutkirch versehen soll. Dort wird die erst im Januar wieder besetzte Pfarrstelle Leutkirch Nord komplett gestrichen, weswegen dann auch der Kißlegger Pfarrer 25 Prozent seiner Zeit für Leutkirch tätig sein soll.

Das hat die Bezirkssynode Ravensburg am Samstag so in Bad Wurzach beschlossen. Grund sind zum einen knappe Kassen der Kirche, zum anderen das Problem, Pfarrernachwuchs zu finden. Jubel über die faktische Halbierung der Pfarrerstelle für die Kirchengemeinde Aitrach kommt an der Iller naturgemäß nicht auf. Pfarrer Christoph Stolz spricht von einem „massiven Einschnitt, den wir uns so nicht gewünscht und mit dem wir erst für die Zeit nach 2024 gerechnet haben“.

Gleichwohl seien die Gemeinden Aitrach, Kißlegg und Leutkich bereits seit Spätherbst miteinander im Gespräch, wie die Kräfte gebündelt werden können. Erste Überlegungen einer Neuorganisation seien bereits andiskutiert, aber noch nicht spruchreif. Klar ist für Stolz aber: „Es wird deutliche Auswirkungen haben. Eventuell wird es auch irgendwo weniger Gottesdienste geben.“ Die drei betroffenen Gemeinden hoffen nun, wenigstens einen Diakon zu erhalten. „Eine volle Stelle wird es nicht werden“, macht sich Stolz keine Illusionen, „eine halbe wäre schon gut“. Dieser Diakon könnte sich dann zur Entlastung der Pfarrer zum Beispiel um den Besuchsdienst sowie die Kinder- und Jugendarbeit kümmern.

Der genaue Zeitpunkt, ab dem der neue Pfarrplan in Kraft tritt, steht laut Stolz noch nicht fest. Irgendwann bis 2024 muss dies geschehen. So stehen die Gemeinden zumindest nicht unter Zeitdruck.