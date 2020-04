Evangelische Fotoaktion kommt gut an

Es sei „sicher eines der denkwürdigsten Osterfeste unseres Lebens“ gewesen, das die Christen in diesem Jahr gefeiert haben, so Pfarrerin Barbara Vollmer von der evangelischen Kirche in Bad Wurzach. Wie alle Geistlichen der christlichen Kirchen in Deutschland war sie zu den Gottesdiensten fast alleine im Gotteshaus. „Am Ostersonntag haben wir zu fünft, anwesend waren Mitglieder des Kirchengemeinderats, eine Osternacht gefeiert, in gebührendem Abstand. Es war sehr feierlich, sehr berührend“, berichtet sie. Ein ganz besonderes Erlebnis sei auch der ökumenische Gottesdienst „über den Zaun“ gewesen, den sie gemeinsam mit Pater Bernhard und Diakon Berndt Rosenthal beim Heilig Stift gefeiert hat. Und ganz alleine sei sie nie in der Kirche, erzählt Barbara Vollmer. Ihre Fotoaktion war nämlich ein voller Erfolg. Gläubige konnten Bilder von sich im Pfarramt abgeben, um diese in die Kirchenbänke stellen zu lassen. „Wir sind jetzt über 90 Personen“, so die Pfarrerin voller Freude, „aber Platz ist immer noch. Ich freue mich über jedes einzelne Bild und kann sagen: Es ist wirklich ein ganz anderes Gefühl, mit soviel Menschen, die mir den Rücken stärken, in der Kirche zu stehen – mit ihnen auf diese besondere Art Gemeinschaft zu sein.“ Foto: Vollmer