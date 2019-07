Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen

An insgesamt elf Stationen konnten sich die Schüler der siebten Klassen der Werkrealschule Bad Wurzach ausprobieren. Beim diesjährigen Berufswahlcamp waren die Aufgaben vielfältig und abwechslungsreich, denn es galt, Talente, Vorlieben und Stärken herauszufinden.

Für jede Station gab es einen Plan oder eine Anleitung, nach der die Schüler die vorgegebene Aufgabe, möglichst selbstständig erfüllen mussten. So galt es am Tisch der Gesundheit und Pflege, Donald Trumpf‘s Pillen richtig zusammen zu stellen, oder in der kaufmännischen Abteilung einen Überweisungsträger korrekt und sorgfältig auszufüllen. Bei den Handwerkern wurden Kisten zusammengebaut oder kleine Schlüsselanhänger aus Metall gefertigt. Obwohl die Buben zuerst weder einen Tisch decken wollten, geschweige denn ein Baby wickeln, ließen sie sich dennoch davon überzeugen, dass sie dabei etwas fürs Leben lernen und erledigten diese Aufgaben recht gelassen und strukturiert.

Hildegard Mühler, Karrierebegleiterin der Real- und Werkrealschule beobachtete dabei durchaus unterschiedliche Vorlieben bei Mädchen oder Buben. Selektieren durften sie aber nicht, denn an diesem Vormittag mussten alle Schüler alle Stationen durchlaufen und sich, im Anschluss an getane Arbeit, selbst einschätzen. Die eigenen Stärken und Schwächen klar zu benennen und diese auf das vorgegebene Berufsbild zu übertragen, war ein komplexer Vorgang, der von den Probaten gefordert wurde. Das anwesende Lehrerkollegium und drei Schulabgänger der Klasse 10 unterstützen sie dabei und leisteten mitunter auch kleinere Hilfestellungen.

„Das hier ist eine kleine Vorbereitung auf die achte Klasse, in der die Schüler in diverse Praktika gehen“, erklärte Mühler die Vorgehensweise. Dabei müssen die Jugendlichen lernen, nach Anleitung zu arbeiten, aber auch nachzufragen, wenn sie in ihrer Aufgabe nicht weiterkommen. Ganz wichtig sei ihr dabei auch die anschließende Kommunikation im Elternhaus, bei der die Berufe von Mutter und Vater gründlich unter die Lupe genommen werden sollen. Die Karrierebegleiterin nennt es „Detektivarbeit“, die anschließend in den einzelnen Klassen ebenfalls nochmals aufgearbeitet und ausführlich besprochen wird.