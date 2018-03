Es gibt wieder Storchennachwuchs

Im Storchennest auf der Bad Wurzacher Grundschule gibt es wieder Nachwuchs: Das Storchenpaar, das sich dort niedergelassen hat, zieht derzeit einen Jungstorch groß. Dies berichtet der Bad Wurzacher Ulrich Grösser, der die Geschehnisse dort regelmäßig beobachtet: „Die Wurzacher können sich freuen, dass es in diesem Jahr wieder einen jungen Storch gibt.“

Die gute Nachricht gleich vorneweg: Das Unwetter in der Nacht auf Mittwoch vergangene Woche hat dem Nachwuchs offenbar nicht geschadet. Ulrich Grösser geht auch sonst davon aus, dass der Jungstorch durchkommt. Die äußeren Bedingungen seien gut. „Anhaltende Nässe und Kälte sind für die kleinen Störche am schlimmsten“, weiß Grösser. Dies wurde auch den sechs jungen Störchen in den beiden Vorjahren zum Verhängnis. Keiner von ihnen überlebte.

Erstmals ist Ulrich Grösser, der die Geschehnisse mit einem Fernrohr vom Gottesberg aus verfolgt, Anfang April aufgefallen, dass das Storchenpaar brütet. Am 8. Mai habe er festgestellt, dass mindestens ein Jungstorch im Nest ist. Wenn einer der beiden erwachsenen Störche im Nest esse, sei dies ein sicheres Indiz für Nachwuchs. Zwischenzeitlich, so Grösser, habe er sogar gedacht, dass zwei Jungstörche im Nest sein könnten. Mittlerweile sei es aber definitiv nur einer. „Entweder habe ich mich getäuscht, oder der Zweite ist verendet“, sagt Grösser.

Der Vater des Jungstorchs ist derweil ein alter Bekannter: Er hat den Bad Wurzacher Horst bereits in den vergangenen drei Jahren aufgesucht. „Aber jedes Mal mit einer anderen Frau“, sagt Grösser. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Eine mögliche Erklärung ist der laut Grösser nicht ganz ungefährliche Flug ins Winterquartier, den nicht alle Tiere überleben. Apropos alter Bekannter: Ende Februar war bereits ein anderer Storch auf dem Horst der Grundschule. Er war aus Frankreich, wurde aber wieder vom jetzigen Horst-Besitzer nach drei Wochen vertrieben - genau wie im vergangenen Jahr.

Doch zurück zum Nachwuchs: Zwischen dem 10. und 15. Juli, so rechnet Grösser, wird der Jungstorch erstmals fliegen können. Ab Mitte August erwartet und hofft Grösser, dass sich der Storch dann in Richtung Afrika aufmacht. „Denn richtige Störche müssen im Winter nach Afrika.“