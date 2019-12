Es gibt noch Karten für das Theater Arnach

Die Arnacher Theatergruppe wird um den Jahreswechsel das Stück „Verliebt, verlobt, verlogen“ von Bernd Gombold zur Aufführung bringen. Karten sind erhältlich per E-Mail an theater@musikverein-arnach.de oder unter Telefon 07564 / 9479190 (Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 17.30 Uhr bis 20 Uhr und Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr). Aufführungstermine sind am Donnerstag, 26. Dezember, Sonntag, 29.Dezember, Montag 30. Dezember, Freitag, 3. Januar, und Sonntag 5. Januar, jeweils um 20 Uhr. Außerdem gibt es Nachmittagsvorstellungen am Sonntag, 29. Dezember, und Sonntag, 5. Januar jeweils um 14 Uhr.