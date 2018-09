Es gibt noch freie Plätze – bei zwei Kursen gibt es Änderungen

Wie die Volkshochschule Bad Wurzach mitteilt, beginnen in der Woche ab Montag, 17. September zahlreiche Kurse des neuen Herbst-/Winter-Semesters. Bei zwei Kursen gebe es nachträgliche Änderungen. „Italienisch für Fortgeschrittene“ beginnt am Dienstag, 18. September und nicht wie angekündigt am vierten September. „Yoga am Morgen“ findet freitags ab 28. September, 9.15 bis 10.15 Uhr, statt und nicht dienstags ab dem 18. September von 8 bis 9 Uhr.

Laut Ankündigung sind bei folgenden Veranstaltungen noch Plätze frei:

Montag, 17. September: Fit Mix – 1, FaszienFit, Gitarre für fortgeschrittene Anfänger – Lagerfeuersongs, Gitarre für Fortgeschrittene – Volkslieder und Latin Dance Fitness – Schnupperkurs.

Dienstag, 18. September: Yoga und Konzentration am Morgen (in Rupprechts), Italienisch für Fortgeschrittene, Englisch für Anfänger – ab Unit 4 (A1), EDV kompakt für Bürosachbearbeiter, Bewegung als Grundlage der Bewusstheit und Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen.

Mittwoch, 19. September: Deutsch als Fremdsprache (A1.1/A1.2), Harmonische Babymassage – 1, Mama fit – Baby mit – 1, Spanisch Grundstufe – ab Lektion 20 (A1), Spanisch für Fortgeschrittene (A2), Spanisch für Fortgeschrittene (B1), Der Stress mit der Entspannung – auf der Suche nach der inneren Mitte und Line Dance für Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene.

Donnerstag, 20. September: Nordic Walking für Einsteiger, Fit Mix – 3, Zumba Gold, Zumba Fitness, Gesund und nachhaltig abnehmen, Yoga am Abend – 2 und Fit Mix – 2.

Montag, 24. September: Aquafitness – 1/2/3, Wassergymnastik – 3, Kräuter-Kochkurs.

Dienstag, 25. September: Angst-, Mangel- und Schuldkonzepte als energetische Blockaden.

Mittwoch, 26. September: Türkisch kochen und backen;

Freitag, 28. September: Yoga am Morgen, Motivationsvortrag – Spitzensport aus Leidenschaft.

Samstag, 29. September: Stimmtraining, Pendeln und Rutengehen für Anfänger.

Sonntag, 30. September: Let’s dance – Standard und Latein für Fortgeschrittene.

Montag, 1. Oktober: Autogenes Training nach Schultz.

Dienstag, 2. Oktober: Venengesundheit mit Kneipp.

Freitag, 5. Oktober: Original thailändische Küche – Nudelgerichte.

Samstag, 6. Oktober: Heilung über die Wirbelsäule – die Dorn-Methode und Ateliertage im Schloss – Fotos und Farben.

Sonntag, 7. Oktober: Mundharmonika – Bluesharp;

Dienstag, 9. Oktober: Life Kinetik für Erwachsene und Kinder – das außergewöhnliche Bewegungsprogramm und Gesunder Darm – gesunder Körper.

Mittwoch, 10. Oktober: Basis-Räucherkurs und Kundalini Yoga.

Donnerstag, 11. Oktober: Anfänger-Schwimmkurs für Erwachsene.

Freitag, 12. Oktober: Ateliertage im Schloss – „wabi sabi“ Textilkunst und Nassfilzen – Sitzfellchen filzen.

Samstag, 13. Oktober: Professionell korrespondieren, Pendeln und Rutengehen für Fortgeschrittene und Salsa Cubana – Grund- und Aufbaukurs.

Die Kursdetails und weitere Angebote mit freien Plätzen sind unter www.vhs-bad-wurzach.de. zu finden. Informationen zur Anmeldung gibt es bei der VHS unter der Telefon 07564 / 302110, Fax: 07564 / 3023110 oder per Mail an info@vhs-bad-wurzach.de. Die VHS ist geöffnet von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, und Donnerstag, 14 bis 17 Uhr.