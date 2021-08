Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die diesjährige 42. Jahreshauptversammlung des SV Dietmanns e.V. fand unter Einhaltung der aktuell gültigen Hygiene- und Abstandsregeln, am 31.07.2021 wieder im Vereinsheim in Dietmanns statt. Wolfgang Brauchle, 1. Vorsitzender begrüßte insgesamt 27 Mitglieder*innen. Besonders begrüßte er die Ortsvorsteherin Frau Monika Ritscher, die sehr lobende Worte für den Verein sowie für die geleistete Arbeit, insbesondere in diesen herausfordernden Zeiten fand. Einen besonderen Dank für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit richtete Frau Monika Ritscher an den 1. Vorsitzenden Wolfgang Brauchle, der seinerzeit ebenfalls die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung hervorhob. Abschließend freute sich Frau Monika Ritscher über die wieder so wichtigen persönlichen Begegnungen, „Es fühlt sich wieder normal an“, so die Ortsvorsteherin. Neben den Berichten der einzelnen Abteilungen, die in diesem Jahr aufgrund der Corona Pandemie etwas kürzer ausfielen als gewohnt, und des Finanzberichtes, erfolgte eine einstimmige Entlastung des Vorstandes. Im Anschluss fand die turnusmäßige Wahl statt.

Herzlichen Glückwunsch und Danke für die Bereitschaft an: 2. Vorsitzende Frau Magdalena Rogg; Stellv. Kassierer Frau Monika Maucher; Badminton Herr Hubert Minsch; Stellv. Jugendleitung Herr Christian Merkle; Passiven Sprecher Herr Roland Brauchle; Turnen & Rückenschule Erwachsene Herr Dieter Beh; Turnen Kinder/Jugend Frau Heidrun Neher; 2. Kassenprüfer Herr Christian Demmel.

Für Ihren 20-jährigen aktiven und engagierten Einsatz im Vorstand des SVD erhielt Frau Anita Brauchle eine besondere Anerkennung. Wolfgang Brauchle hebte in seinen Dankesworten die stets verlässliche und gute Zusammenarbeit hervor. Danke Anita!

Kurz vor dem offiziellen Ende der diesjährigen Jahreshauptversamlung, ergriff der stellv. Jugensleiter Christian Merke im Namen des gesamten Vorstandes das Wort und überreichte Wolfgang Brauchle für dessen 10-jährige Tätigkeit als 1. Vorsitzender die Ehrennadel in Bronze des Württembergischen Fußballverbandes. „Was wäre der Verein ohne dich, deiner Frau Stefanie sowie deiner gesamten Familie“. So fasste Christian Merkle das vielfältige und herausragende Engagement von Wolfgang Brauchle seit vielen Jahren zusammen. „Das habe ich nicht erwartet“, so Wolfgang Brauchle freudig überrascht von dieser Ehrung. Mit dem Hinweis versehen, dass „nach Bronze noch Silber und Gold folgt“, schloss Christian Merkel seine Dankesworte.