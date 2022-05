Erstkommunionen 2022 in der Seelsorgeeinheit Bad Wurzach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In einem Zeitraum von drei Wochen empfingen 79 Kinder in insgesamt zehn Gottesdiensten zum ersten Mal den Leib Christi. Wie die gesamte Erstkommunionvorbereitung standen auch diese Gottesdienste unter dem Leitwort „Bei mir bist du groß“. Diese Zusage spricht Jesus nicht nur dem unbeliebten und kleingewachsenen Zöllner Zachäus (Lk 19,1-10) zu, sondern jedem Menschen.

In den Dankandachten am Nachmittag sprachen die Erstkommunionkinder ihren Dank dafür aus, das erste Mal den Leib Christi erhalten zu haben. Die Festgottesdienste wurden von Pfarrer Maier, Pfarrer Meschenmoser, Vikar Hammer und Pater Mariusz zelebriert. Die Erstkommunionkinder wurden in diesem Jahr glücklicherweise wieder in Gruppenstunden auf ihre Erstkommunion vorbereitet. Viele Eltern brachten sich bei der Durchführung der Gruppenstunden ein. Verantwortet wurde die Erstkommunion 2022 von Pastoralreferent Michael Maier und Gemeindereferentin Angelika Schupp. Wertvolle Unterstützung fanden sie dabei durch die vielen engagierten Frauen der Erstkommunionteams in allen Kirchengemeinden.