Erstkommunion trotz strenger Auflagen feierlich begangen

Erstkommunion ist in Hauerz und Ziegelbach gefeiert worden.

Endlich war es für zehn Kommunionkinder in Hauerz soweit: Anstatt am 19. April durften die drei Mädchen und sieben Buben am Vortag von Allerheiligen – gut vorbereitet von Pastoralreferent Michael Maier – erstmals aus den Händen von Pater Mariusz die Heilige Kommunion empfangen.

Nach der erneuten Verschärfung der Corona-Regelungen durften zu der Kommunionfeier nur Verwandte ersten Grades also Eltern, Geschwister und Großeltern eingeladen werden. Während des gesamten Gottesdienstes war das Tragen des Mund-Nasenschutzes für die Erwachsenen Pflicht.

Familie singt

Für die musikalische Gestaltung der Kommunionfeier sorgten als Bläsertrio die Familie Rodi und für den Gesang die Familie Waizenegger., da die Gemeinde sich nicht gesanglich beteiligen durfte. Liebevoll geschmückt waren die „Familienbänke“: Jede Bank zierte zur Orientierung ein Foto des jeweiligen Kommunionkindes.

Diese beteiligten sich aktiv bei der Gottesdienstgestaltung. Sie gedachten in den Fürbitten allen Coronakranken und ihren Eltern und Verwandten. „Wir hätten gerne noch mehr eingeladen.“

Das Kommunionsmotto

Das Motto der Kommunion, unter dem die Kinder von Gemeindereferentin Angelika Schupp, Pastoralreferent Michael Maier und einigen Müttern auf den großen Tag vorbereitet wurden, lautet: „Jesus erzähl uns von Gott“.

Diese erhielten nach der gemeinsamen Erneuerung ihres Taufversprechens von Pater Mariusz erstmals den Leib Christi überreicht. Sie bedankten sich mit einem Gebet, in dem es unter anderem heißt: „Jesus, du bist jetzt bei mir, Herr und Gott ich danke dir. Du bist Christus, der uns liebt, es ist schön, dass es dich gibt.“

Die diesjährigen Kommunionkinder in Hauerz sind: Tim Adelwarth, Fabian Angele, Simon Frey, Florian Gärtling, Sven Riß, Miriam Sassen, Luisa Sauter, Robert Seefelder, Franziska Schmierer und Samuel Schöllhorn.

Feier in Ziegelbach

Elf Kinder durften bereits am 10. Oktober in Ziegelbach Erstkommunion feiern. Gut vorbereitet durch Gemeindereferentin Angelika Schupp feierten sie zusammen mit Pfarrer Paul Notz und ihren Familien diesen besonderen Tag. Musikalisch abwechslungsreich gestaltet wurde der Gottesdienst von Winfried Boneberger und seiner kleinen Band.

Nur die Sonne wollte nicht mitspielen, dafür strahlten die Augen der Erstkommunionkinder umso mehr an ihrem Festtag, heißt es in der Mitteilunug aus Ziegelbach.