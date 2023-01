Erster Interessent am Kurhaus geht an die Öffentlichkeit

Fuat Karaismailoglu hat Interesse am Bad Wurzacher Kurhaus. Das erklärte der 46-Jährige nun im Gespräch mit der Redaktion.

Schon „vor einiger Zeit“ habe er dieses bei der Stadtverwaltung bekundet, sagt der Unternehmer, der in Bad Wurzach auch als Vorsitzender des Türkischen Kultur- und Bildungszentrums bekannt ist. Im November habe er auch Gelegenheit bekommen, in einer nicht öffentlichen Sitzung des Gemeinderats die Grundzüge seines Konzepts vorzustellen.

Auch Kauf eine Option

„Ich würde das Kurhaus sehr gerne pachten, sogar einen Kauf kann ich mir vorstellen“, das habe er der Bürgermeisterin auch vor Monaten mitgeteilt, so Fuat Karaismailoglu im Redaktionsgespräch. „Wenn es nach mir ginge, hätte ich bereits zum 1. Januar übernommen und das langfristig.“

Weil Verwaltung und Gemeinderat bislang nur nicht öffentlich über sein Angebot gesprochen haben, will er derzeit ebenfalls nicht öffentlich auf Details seines Plans eingehen. „Das Grundgerüst der Gastronomie und des Kursaals wird aber nicht wesentlich anders sein als bisher“, betont er.

„Habe Businessplan“

„Familiengetrieben“ wolle er das Kurhaus führen, so viel verrät der 46-Jährige noch. „Ich habe einen Businessplan und auch ein Grundgerüst fürs Personal. Bei dem kann ich mir im Übrigen auch sehr gut vorstellen, Ukrainer und andere Flüchtlinge einzubinden, soweit dies rechtlich möglich ist.“

Dass er mit seinem Businessplan das Kurhaus profitabel betreiben kann, daran hat Karaismailoglu keinen Zweifel. Er sei fest überzeugt davon, „mithilfe meines Netzwerks Firmen und Unternehmen für Seminare und Tagungen als Gäste gewinnen zu können“. Erste Gespräche habe er bereits geführt. Auch den hiesigen Vereinen wolle er „großzügig entgegenkommen“. Insgesamt werde er das Kurhaus so betreiben können, dass es „für die Stadt und für mich als Unternehmer lukrativ“ sei.

Fuat Karaismailoglu ist in Bad Wurzach als Vorsitzender des Türkischen Kultur- und Bildungszentrums bekannt. (Foto: Steffen Lang)

Dass er seine Pläne in den Grundzügen nun öffentlich macht, begründet Karaismailoglu mit dem Titel eines Artikels auf „schwaebische.de“. „Keiner will das Kurhaus“ hatte es dort geheißen. „Das ist so einfach falsch“, sagt er und finde es „enttäuschend, dass die Stadt diesen reißerischen Titel“ nicht richtiggestellt habe.

„Konzeptionelle Prüfaufträge“

In dem Mitte Dezember erschienenen Artikel hatte die Verwaltung auf eine Anfrage nach dem Stand der Dinge beim Kurhaus geantwortet: „Leider hat es bislang sehr wenig Bewerbungen beziehungsweise konkretes Interesse für eine Anpachtung gegeben.“ Sie ließ außerdem verlauten, dass der Gemeinderat der Verwaltung „angesichts dieser Lage nochmals konzeptionelle Prüfaufträge zum weiteren Betrieb des Hauses mit auf den Weg gegeben“ habe.

Bis deren Ergebnisse feststehen, will Karaismailoglu „erst einmal abwarten, bevor ich unter anderem mit meinem konkreten Konzept an die Öffentlichkeit gehe“.

Zwei Pächter bisher

Im Mai hat die T4 OHG den Pachtvertrag fristgerecht zum Jahresende 2022 gekündigt. Sie hatte die Kurhausgastronomie seit Anfang 2020 betrieben. Das 1996 eröffnete Kurhaus stand vor dem Engagement der T4 OHG seit Januar 2017 leer. Die Liebenau Service GmbH (LiSe) aus Meckenbeuren, ein Tochterunternehmen der Stiftung Liebenau, hatte den Pachtvertrag zum Jahresende 2016 gekündigt. Sie hatte seit 1. Dezember 2011 Restaurant, Café und Konditorei im Erdgeschoss betrieben. Vor der LiSe hatte die Stadt selbst die Gastronomie im Kurhaus betrieben, mit jährlichen hohen Defiziten.

Im vergangenen August hatte die Stadt die Verpachtung offiziell ausgeschrieben. Sie zeigte sich dabei grundsätzlich offen für andere und neue Vorstellungen, etwa mit Blick auf Konzept, Öffnungszeiten oder bauliche Änderungen. Und auch bei den Pachtkonditionen sei die Stadt bereit, dem Pächter entgegenzukommen, hieß es damals.

Bis zu einer neuen Verpachtung übernimmt, wie zuletzt bereits bis Ende 2019, die Bad Wurzach Info die Betreuung des Kursaals. Dessen Nutzer müssen die Bewirtung selbst organisieren.