Erste Phase ist mit der „1. Bürgerwerkstatt“ abgeschlossen

„Wir wollen Punkte und Fragen ansprechen, die uns immer wieder umtreiben.“ So die Absicht von Ortsvorsteherin Petra Greiner, die am Samstagmorgen beim Rathaus neben Bürgermeisterin Alexandra Scherer mehr als 50 Bürger begrüßen durfte. Unter Federführung des Büros „Planstatt“ aus Überlingen soll, wie im Jahr 2014 in Unterschwarzach, ein Gemeindeentwicklungskonzept und damit ein „Leitfaden für die nächsten Jahrzehnte“ geschaffen werden.

Erstes Ziel der Besichtigung war das Rathaus, in dem die sanitären Anlagen „den Charme der 70er-Jahre verbreiten“ und der Probenraum für den Musikverein zu klein geworden ist. Die Garagen für die Feuerwehr sind akzeptabel, es fehlen aber getrennte Umkleideräume. Im ordentlichen Zustand präsentiert sich als nächste Station das „Haus der Vereine“ mit integriertem Kühlraum und Backhäusle. Auf dem Weg von dort aus zur Schule wurde die fehlende Beleuchtung bemängelt, viel Lob dagegen erhielt das „zentrale schöne Plätzchen“ mit Ulrichs-Brunnen und Weiher.

Ständig notwendige Reparaturen

Dem Kindergarten fehlen Räume für Kinder unter drei Jahren, auch der sanitäre Bereich ist verschlissen. In der Grundschule ist mit der Schließung der Werkrealschule das Raumangebot sehr gut, ein Problem sind aber ständig notwendige Reparaturen und die Barrierefreiheit. Schließlich sind noch Lösungen für das seit zehn Jahren verwaiste Lehrschwimmbecken gefragt.

In der Turn- und Festhalle wurden die Teilnehmer in Gruppen eingeteilt, die dann an vier Stationen im „Viertel-Stundentakt“ die Themen „Verkehr-Mobilität“, „Städtebau-Wohnen“, „Freiraum-Natur“ und „Sonstiges“ bearbeiteten. Die mit Ideen, Problemen und Vorschlägen beschrifteten Zettel wurden dann abschließend im Plenum bündig vorgestellt. Das Planungsbüro wird daraus bis Januar „Handlungsfelder“ herausarbeiten.