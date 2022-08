Erreichbarkeit der „Corona-Hotline“ wird ab September reduziert

Seit Ende November vergangenen Jahres bietet die Stadtverwaltung für Fragen rund um das Corona-Virus eine Bürger-Hotline zu den üblichen Öffnungszeiten der Verwaltung an. Nachdem die Zahl der Anfragen und die Fallzahlen über den Sommer hinweg zuletzt erheblich zurückgegangen sind, wird die Erreichbarkeit der Hotline nun reduziert. Das Servicetelefon ist entsprechend ab 1. September unter der Telefonnummer 07564/30 22 36 nur noch montags, mittwochs und freitags vormittags jeweils von 8 bis 12 Uhr erreichbar.

Außerhalb dieser Zeiten sowie an Feiertagen bittet die Stadt, das umfangreiche Informationsangebot im Internet bei Bund, Land und Landkreis zum Thema Pandemie zu nutzen. Die wichtigsten Informationen und Verlinkungen finden sich auch auf der städtischen Homepage www.bad-wurzach.de unter dem Stichwort „Corona“.

„Selbstverständlich können Fragen zum Thema auch weiterhin per E-Mail unter corona@bad-wurzach.de an die Stadtverwaltung gerichtet werden“, so Silvia Dentler, Leiterin des Fachbereichs Ordnung & Soziales. „Je nach Entwicklung der Fallzahlen im Herbst und Winter werden wir dann weiter entscheiden, in welchem Umfang das Angebot weitergeführt oder ggf. bei Bedarf auch wieder erweitert wird.“