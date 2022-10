Erneut wird im Wertstoffhof von Bad Wurzach eingebrochen

In das Bürogebäude des Wertstoffhofs in Truschwende in Bad Wurzach ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erneut ein bislang Unbekannter eingebrochen. Das teilt die Polizei mit und bittet um Zeugenhinweise.

Über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster stieg der Einbrecher in das Gebäude ein und klaute einen geringen Geldbetrag aus der Kaffeekasse.

Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter der Telefonnummer 07564 / 20 13 um Hinweise.