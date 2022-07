Ermittlungen nach tätlichem Angriff

Weil er im Verdacht steht, am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr seinen 28-jährigen Mitbewohner in einer Asylbewerberunterkunft im Birkenweg mit einem Glas angegriffen und dabei schwer verletzt zu haben, ermittelt die Kriminalpolizei aktuell gegen einen 23-Jährigen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge waren beide zuvor in Streit geraten, woraufhin der Tatverdächtige mit einem Glas in Richtung des Kopfs seines Kontrahenten geschlagen haben soll, so die Polizei.

Das 28-jährige Opfer musste zur Versorgung seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.