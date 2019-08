Erfreuliche Ergebnisse beim D2/D3 Lehrgang in Bad Waldsee

Jedes Jahr veranstaltet der Blasmusikkreisverband Ravensburg die Lehrgänge zu den Leistungsabzeichen D2 (Silber) und D3 (Gold) an der Schwäbischen Bauernschule in Bad Waldsee. In diesem Jahr nahmen drei Jungmusikanten des Musikvereins Arnach teil. Nach einer Woche intensiver Vorbereitung in Theorie und Praxisunterricht konnten sie die Prüfung ablegen und ihr Leistungsabzeichen erreichen. Die erfolgreichen D2-Teilnehmer waren Sophia Längst an der Klarinette und Jonas Haselhoffer am Schlagzeug. Freia Völkel an der Trompete war mit dem D3-Kurs erfolgreich.