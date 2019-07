Erfolgreiche Wurzacher beim eigenen Springturnier

Der RFV Bad Wurzach hat sein Springturnier zum zweiten Mal auf dem neuen Reitplatz ausgetragen. 832 Nennungen lagen dem Verein vor Turnierbeginn für die 13 Prüfungen vor, Starter gab es schließlich 1037.

Los ging es am Freitagmorgen mit der Springpferdeprüfung. Hier gewann Julia Gruber vom RFV Ochsenhausen mit Baloua. Wolfgang Kulmus auf Cornet’s Clueso vom Nachbarverein RFV Bad Waldsee gelangte auf Platz vier und Mara Feirle auf Liberty Star vom Gastgebenden Verein freute sich über Platz acht. Platz eins in der ersten Abteilung der Springpferdeprüfung A** sicherte sich Tobias Rist (RFV Bad Waldsee) auf Sunrise vor Sabine Winter (RFV Rot a.d. Rot) auf Grace. Auch hier konnte sich Julia Gruber mit Baloua nochmals auf Rang fünf platzieren. In der zweiten Abteilung dieser Prüfung setzte sich Christina Wrobel (RSZ Illertissen) mit Van Daan an die Spitze und sicherte sich auch Platz zwei auf Isabella. Nico Sterk (RFV Bad Waldsee) belegte Rang drei.

Die Goldene Schleife in der ersten Abteilung der Springpferdeprüfung Klasse L * ging an Alina Hertwig (RV Meckenbeuren-Madenreute) mit Quimba, Benjamin Maier (RFV Riedlingen) auf Nemesis erreichte Rang vier. Eva-Marie Brugger (RFV Ailingen) auf Lilli Rose gewann die zweite Abteilung vor Tobias Rist (RFV Bad Waldsee) auf Crümel Sam und Lisa Seidel (RFV Bad Schussenried) mit Classic Babe. Den Sieg und Platz drei in der letzten Springpferdeprüfung Kl. M* sicherte sich ebenfalls Alina Hertwig mit den Pferden Quintender’s Finest und Quimba vor Tobias Rist mit seinem Crümel Sam auf Platz zwei. Marisa Braig vom gastgebenden Verein erlangte mit ihrem Pferd Major’s Harleynda Platz sechs. Die letzte Prüfung des Tages, Springprüfung A** machte Silke Madlener (PSV Leutkirch-Haid) mit einem Doppelsieg mit ihren Pferden Lezatinus und Zatina für sich klar. In der zweiten Abteilung wurde Nele Strasser (RFV Bad Wurzach) mit Carino Siebte und Tina Schmaus auf Bell petit fleur Zehnte.

Der Samstagmorgen begann mit einer Ponystilspringprüfung Kl. A*. Hier konnten sich die jungen Reiter unter bestimmten Bedingungen für den Landesjugendcup qualifizieren. Den Sieg holte sich Chiara Berger (RF Obersulm) auf Ontario. Mit Mr. Harvey sicherte sich Helena Himstedt (RFV Wangen) Platz drei und Emely Preuß (RFV Bad Wurzach) auf Mary Lou erreichte Platz vier. Die nächste Stilspringprüfung Kl. A* am Samstag morgen war ebenfalls für die jugendlichen Reiter – diesmal mit Großpferden. Auch hier konnten sich die Teilnehmer für den Landesjugendcup qualifizieren. Gold holte sich Elisabeth Maria Geisinger (RFV Göppingen) mit Clara. Anna Dobler (RFV Hauerz) auf Diamant wurde dritte und Julia Gindele vom RFV Bad Wurzach mit Malou G vierte. Nochmal etwas höher wurden es für die jugendlichen Reiter und Reiterinnen der Pony und Stilspringprüfung Kl. L* mit Stechen. Hier behauptete sich gegen 21 Starter Anika Kalbrecht (RFV Wangen) auf Cassandra vor Nele Strasser (RFV Bad Wurzach) auf Major’s Papaya Blue. Rang sieben erreichte Ronja Butscher vom RFV Hauerz mit Candelly.

Ab Mittag durften die Erwachsenen wieder ran. Ausgeschrieben wurde eine Springprüfung Kl. L * mit Stechen, es gingen 69 Reiter an den Start. Platz eins in der ersten Abteilung ging hier an Lisa Seidel vom RFV Bad Schussenried mit Cartino. Platz zwei belegte Leonie Michelle Akok (RFV Hauerz) auf Concito vor Andreas Gronmayer (RFV Kißlegg) und Chuccaccino auf Platz drei. Ebenfalls platzieren konnten sich in dieser Prüfung Andrea Gau (RFV Bad Waldsee) auf Casper Platz vier, Philipp Schmaus (RFV Hauerz) mit Cassina auf Platz fünf, Stefanie Seidel auf Corvington erreichte Rang sechs, Manfred Kalbrecht (RFV Wangen) mit Abbygale Platz neun, Silke Madlener auf Lezatinus wurde Elfter und Elmar Angele (RFV Rot a.d. Rot) auf Pelicula ritt auf Platz zwölf. Den Sieg der zweiten Abteilung dieser Prüfung holte sich nochmals Silke Madlener mit ihrem Pferd Zatina und Stefanie Seidel ritt mit Lambada auf Platz drei. Celine Wiedemann erreichte mit Qintera Rang acht und Tobias Rist auf Sunrise Rang zehn.

Letztes Highlight des Tages war die Springprüfung M*. Auch hier wurden die 65 Starter in zwei Abteilungen unterteilt. Die erste Abteilung gewann Christoph Scalia (RFV Altusried) mit Covergirl, Gold in der zweiten Abteilung holte sich Lea von Wiest auf Cosa Casandra vor Michael Fugunt auf Annabell vom gastgebenden Verein. Tobias Rist sicherte sich Rang sieben mit Balou’s Girl und Simon Strasser (RFV HAuerz) ritt auf Platz acht.

Hauerzerin Anna Dobler reitet auf Rang Platz drei

Der letzte Prüfungstag startete mit einer Stilspringprüfung Kl. A*. Hier sicherte sich Elisabeth Maria Geisinger (RFV Göppingen) mit ihrem Pferd Clara Rang eins. Anna Dobler auf Diamant vom Nachbarverein Hauerz ritt auf Platz drei und Julia Gindele vom gastgebenden Verein auf dem Pferd Malou G Rang vier. Weiter ging es mit einer Springprüfung Klasse A**. Abteilung eins gewann Julia Steck vom RFV Altusried auf Leo und Nico Sterk (RFV Bad Waldsee) mit Farina ritt auf Platz sechs. Abteilung zwei gewann Sarah Wucher (RFV Wolfegg) mit Corazien vor Silke Madlener mit Lezatinus. Simone Weizenegger (RFV Hauerz) und Cacau holten sich die weiße Schleife für Rang drei.

Vorletzte Prüfung war eine Springprüfung Kl. L*. Die goldene Schleife in der ersten Abteilung holte sich Anja Hienzsch vom RV Reute auf Ladalco. Platz drei belegte Anika Kalbrecht (RFV Wangen) auf Cassandra, Platz vier ging an Silke Madlener mit Cleo, Platz fünf an Wolfgang Kulmus auf Quintana, Platz acht an Kathleen Kibler (RFV Bad Waldsee) auf Argentina und Platz neun an Christina Maier (RFV Hauerz) auf Horse Gym’S Caramba.

Es siegte in der zweiten Abteilung souverän Philipp Schmaus auf Cassina vor Hanna Nold (RFV Bad Waldsee) mit Ciara de Schimmelaya und seiner Vereinskollegin Ronja Haf auf Calida. Manfred Kalbrecht und seine Tochter Anika gelangen mit ihren Pferden Sebastiano und La vida loca Platz acht und neun.

Letzte Prüfung des Tages war eine Springprüfung Klasse M** mit Stechen. Auf Platz eins in der ersten Abteilung ritt Constantin Sorg (RFV Frohnhofen) mit Ca Savio. Platz drei und fünf sicherte sich Günther Schmaus mit Contina und Casinjo. Die zweite Abteilung gewann Jochen Schelling (RFV Kißlegg) auf Sugar Man vor Simon Strasser (RFV Hauerz) auf Fangio de Warcimont und Ulrike Branz (RFV Bad Schussenried) mit Chardonnay auf Rang drei.