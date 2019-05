Erdbeer-Picknick mit irischem Einschlag

Zum Erdbeer-Picknick lädt der Wurzacher Kulturkreis am Sonntagnachmittag, 2. Juni, beim Leprosenhaus ein.

„Erdbeerlimes, Erdbeershakes, Erdbeerkuchen und Kaffee, in einem der schönsten öffentlichen Gärten in Bad Wurzach“, das kündigt der Veranstalter an. Dazu spielen die Lanigans ihr breitgefächertes Repertoire von irischen Liebesliedern und Balladen über typisch irische Gassenhauer bis hin zu modernen Kompositionen der irischen Folk-Szene. „Kombiniert mit den grünen Wiesen des Leprosenhaus-Gartens kann hier jeder Besucher für einige Stunden Urlaub im ,Wurzacher Irish Garden’ machen“, so der Kulturkreis. „Picknick-Korb aufs Rad, eine große Decke mitnehmen und unter einem Apfelbaum das Leben genießen“, fordert er auf. Wer es nicht ganz so erdverbunden mag, darf an einem Tisch mit Bänken Platz nehmen.

Die Landfrauen aus Ziegelbach und der Region Bad Wurzach verköstigen die Besucher mit allem, was aus Erdbeeren zubereitet werden kann. Daneben gibt es auch ganz normale Erfrischungsgetränke.

Das Erdbeerpicknick beginnt um 14 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Veranstalter empfiehlt Firmen und Gruppen eine Tischreservierung unter Telefon 07564 / 9365483 oder per E-Mail an info@wurzacher-kulturkreis.de