„Engel“ und „Rose“ hatten eigene Eingangstüren

Die Gaststätten Engel und Rose in der Bad Wurzacher Marktstraße hatten bis zu ihrer Vereinigung jeweils eine eigene Eingangstür. Darauf verweist SZ-Leser Gerhard Reischmann aus Brugg und bezieht sich auf ein Werk Otto Frischs.

Im SZ-Artikel „Im Dudelsack eröffnet ein Irish Pub“ (27. Juli) hatte es unter Bezug auf Eigenümer Gottfried Härle geheißen, die beiden Gaststätten hätten einen gemeinsamen Eingang gehabt. Das sei so nicht richtig, schreibt nun Reischmann:

„Otto Frisch, Bad Wurzachs verdienstvoller Chronist, hat neben seinem Standardwerk ,Geschichte und Entwicklung einer oberschwäbischen Bäderstadt’ (Hinterzarten 1975) auch sorgfältig betextete Foto-Büchlein unter dem Titel ,Bad Wurzach in alten Ansichten’ herausgebracht. Das 34. Bild in Band 1 der dreiteiligen Reihe zeigt ein Foto der Doppel-Wirtschaft Engel/Rose. Frisch datiert das Foto auf um 1923. Die Aufnahme zeigt rechts die Pächtersfamilie Mahler, die ab 1911 die ,Rose’ führte (seit 1899 im Besitz der Brauersfamilie Härle) und links ,Engel’-Wirtin Häusle. Jede der beiden unter einem Dach vereinigten Gaststätten hatte damals von der Straße her einen eigenen Eingang. Im Jahre 1938 konnte die Firma Härle auch die linke Hälfte des Gebäudes erwerben und vereinigte die beiden Wirtschaften. Aus der ,Rose’ wurde dann das Nebenzimmer des ,Engel’. Das Gebäude hatte jetzt in der Tat nur noch einen einzigen straßenseitigen Eingang – aber es waren auch keine zwei Wirtschaften mehr.“