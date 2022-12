Endlich wieder Weihnachtsmarkt in Aranch: Vor allem die Kinder freut das

Nach einer unfreiwilligen zweijährigen Unterbrechung fand am vergangenen Freitag endlich wieder der beliebte Weihnachtsmarkt in Arnach statt. Auf dem Dorfplatz traf sich gefühlt die ganze Gemeinde, um gemeinsam den Nikolaus zu begrüßen und die vorweihnachtliche Stimmung zu genießen.

Für alle, die mit dem Auto in die kleine Nachbargemeinde von Bad Wurzach kamen, wurde bei der Parkplatzsuche schnell klar: Da ist ordentlich was los. Rund um den Schäferbrunnen auf dem Dorfplatz im Schatten der Ulrichskirche gab es festlich geschmückte Holzhäuschen zu entdecken, in denen Handwerkskunst aus der Region sowie Leckereien und Getränke angeboten wurden.

Kinderchor liefert starken Auftritt

Überall fanden sich Freunde, Nachbarn und Bekannte zusammen, um sich an den bullernden Öfen, die zu Stehtischen umgebaut worden waren, auszutauschen und einen heißen Glühwein zu trinken. Denn obwohl der Schnee leider fehlte, der eine perfekte Weihnachtskulisse gebildet hätte, wurde es am Abend richtig kalt.

Schulchor des Bildungshauses in Arnach begeistert die Besucher des Weihnachtsmarktes. (Foto: Marita Gaile)

Die kleinen Sänger vom Schulchor des Bildungshauses in Arnach waren gegen die Kälte gewappnet und trällerten, eingepackt in Schneeanzügen, ihre einstudierten Weihnachtslieder direkt am Schäferbrunnen. Stolz standen Eltern, Geschwister oder Großeltern mit gezückten Kameras in der ersten Reihe, um diesen Moment festzuhalten. Mit ihrem letzten Lied forderten die Kleinen dann lautstark den Nikolaus auf, sich endlich zu zeigen.

Weihnachtsbäume und Streichelzoo

Und dann kam er, in Begleitung seines finsteren Gesellen Knecht Ruprecht, wohl angelockt von den singenden Kinderstimmen. Schnell waren Nikolaus und Ruprecht umlagert von zahlreichen Kindern, die natürlich mit einer kleinen Überraschung aus dem großen Jutesack belohnt wurden.

Endlich wieder Weihnachtsmarkt: Viele Arnacher verbrachten den Freitagabend rund um den Schäferbrunnen. (Foto: Marita Gaile)

Etliche Besucher fanden auf dem Adventsmarkt zudem ihren Familien-Weihnachtbaum – die Arnacher Feuerwehr bot die Bäume aus heimischen Beständen zum Verkauf an. Beim Verlassen des Weihnachtsmarktes mussten die Eltern dann noch etwas Zeit einplanen, denn hier lud ein kleiner Streichelzoo die Kleinen zum Gucken und Anfassen ein. Eine junge Mutter fasste diesen perfekten Abend in einem Satz zusammen: „Das war richtig schön!“