Endlich wieder hoch zu Ross den Segen holen

Zwei Jahre lang ging nichts oder kaum etwas. Aber mit dem Georgsritt am vergangenen Sonntag in Ochsenhausen begannen nun wieder die Reiterprozessionen in der Region. Dabei sind dann auch Georg Bareth und Melanie Geggier aus Hauerz.

„Es soll halt nicht grad ein Ausritt sein“ sagt Gerhard Bareth von der Blutreitergruppe Hauerz über seine Beteiligung an Prozessionen hoch zu Ross. Auch er war beim Georgsritt dabei. Weingarten steht Ende Mai als nächstes an, es folgen das Heiligblut-Fest in Bad Wurzach im Juli, im September der Wendelinusritt in Gutenzell und zum Ausklang des bäuerlichen Jahres der Leonhardiritt in St. Leonhard bei Ausnang.

Mit viel Shampoo

Moritz und Galant, die Rappen von Anton Mang, die Bareth und Geggier reiten dürfen, genießen das gründliche Waschen. An Shampoo wird nicht gespart. „Es ist das gleiche wie für Menschen auch“: Nur das Beste möchte Melanie Geggier verwenden. Erst mit 17 Jahren hat sie die Liebe zu den Pferden entdeckt. Inzwischen ist sie Mitglied der Blutreitergruppe Hauerz.

Wie klappt es mit dem Rosenkranzbeten? „Wenn ein guter Vorbeter dabei ist, dann kann ich das auch!“ Nach Beobachtung von Gerhard Bareth wird das Beten wieder ernst genommen „auch wenn es bei den Rosenkränzen nicht so gut läuft“.

Gemeinsamkeit gepflegt

Fast wie eine Bruderschaft sei die Blutreitergruppe Hauerz, sagt er. Vor Corona hat es auch gemeinsame Ausflüge gegeben, und an Pfingsten auf dem Gottesberg einen gemeinsamen Gottesdienst. Verstorbene Mitglieder werden mit Standartenabordnung ans Grab geleitet.

Wie oft Gerhard Bareth schon am Blutfreitag in Wurzach teilgenommen hat, kann er gar nicht mehr sagen. Dazu kommen die Prozessionen zu Ochsenhausen und Gutenzell. Jedes Mal bringt er den Segen mit auf den heimatlichen Hof im Pfauzenwald.

Der Stolz des Besitzers

Die Rappen von Anton Mang stehen geduldig im Wasserstrahl aus dem Schlauch. So geduldig sind Moritz und Galant auch bei der Prozession, wenn Musikkapellen und Fahnen viel Ablenkung und Stress bedeuten. Kein Wunder, dass diese sogenannten Verlasspferde auch von Weingartens Blutreitern ausgeliehen werden. Ganz stolz ist der Besitzer, dass „sogar geistliche Herren“ auf seinen Rössern reiten.

Seit er ein künstliches Kniegelenk hat, bleibt Anton Mang lieber unten. Statt in den Sattel setzt er sich auf den Kutschbock und hat von dort die Zügel in der Hand. So haben Moritz und Galant immer wieder Bewegung, bis sie wieder Gerhard Bareth und Melanie Geggier auf dem Rücken haben.