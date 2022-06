Endlich wieder „Gottesdienst im Land“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In regelmäßigen Abständen veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Bad Wurzach ihren Gottesdienst in einer der Bad Wurzacher Teilgemeinden, um so den Gemeindemitgliedern, die ja nicht nur in Bad Wurzach selbst wohnen, entgegen zu kommen. So endlich wieder nach zweijähriger pandemiebedingter Pause geschehen am Sonntag, 5. Juni, als sie zu Gast in der herrlichen Barockkirche St. Ulrich und Margaretha in Arnach war.

Herzlich begrüßt wurden die nicht nur evangelischen Kirchgänger von Pfarrerin Silke Kuczera, die sich bei Mesnerin Emmi Braun für die herzliche Aufnahme und Gastfreundschaft bedankte. Im Mittelpunkt ihrer Predigt stand das Lied „Geh aus mein Herz und suche Freud“ des Theologen Paul Gerhardt und dessen erschütterndes Schicksal; so hatte Gerhardt im Zuge des dreißigjährigen Krieges vier seiner fünf Kinder verloren, wodurch seine Frau Anna Maria schwermütig wurde. Und dennoch konnte sich Gerhardt aufgrund seines Glaubens an den schönen Dingen der Natur erfreuen und war in der Lage, den Text für das allseits bekannte Lied zu verfassen. Wie passend zu solch einem Frühsommertag.

Die Schriftlesung wurde von Prädikantin Astrid Greshake gehalten. Nach dem Gottesdienst lud die evangelische Kirchengemeinde vor der Kirche zu einem Sektempfang ein - unter zwar blauem Himmel, aber mit recht kühlem Wind, was dennoch der Freude über den beginnenden Sommer und die lebhaften Gespräche keinen Abbruch tat.