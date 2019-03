Emina Wiest-Salkanovic führte die neue CDU Bad Wurzach

Die CDU in Bad Wurzach hat sich neu aufgestellt. Die fünf Ortsvereine fusionierten. Erste Vorsitzende der neuen CDU Bad Wurzach ist Emina Wiest-Salkanovic aus Hauerz.

Die Mitglieder der bisherigen fünf CDU-Ortsverbände aus Arnach, Bad Wurzach-Stadt, Haidgau, Hauerz und Unterschwarzach haben sich kürzlich getroffen, um einerseits eine neue schlagkräftige Struktur zu schaffen und andererseits einen neuen Vorstand zu wählen, berichtet die CDU. 121 Mitglieder zählt die die gesamte Bad Wurzacher CDU-Familie.

Sinkende Mitgliederzahlen

Der bisherige Stadtverbandsvorsitzende Berthold Kibler konnte neben 30 Mitgliedern auch den Kreisvorsitzenden Christian Natterer und Kreisrat Roland Bürkle begrüßen. Die Alterststruktur und sinkende Mitgliederzahlen vor Ort machten es notwendig, über eine neue Struktur der Bad Wurzacher CDU nachzudenken, so Kibler.

Natterer, der durch den Abend führte, merkte an, dass es der Kreis-CDU darum gehe, die Kampagnenfähigkeit der Partei in der Fläche zu erhalten. Daher müsse man dort, wo es vor Ort gewünscht sei, größere und schlagkräftigere Einheiten schaffen. „Wir müssen auch noch in zehn Jahren die stärkste Partei in der Fläche des Landkreises sein. Dies geht mancherorts nicht ohne die notwendigen strukturellen Veränderungen“, so Natterer.

Einstimmige Entscheidung

Nach einer munteren Diskussion, in der sich Vertreter aller anwesenden Ortsverbände für die Fusion aussprachen, entschieden die Mitglieder in geheimer Wahl einstimmig, die bestehenden fünf Ortsverbände aufzulösen und sich zu „einer CDU Bad Wurzach“ zusammenzuschließen.

Damit stand der Wahl eines neuen Vorstandes nichts mehr im Wege. Da Berthold Kibler nach 25 Jahren nicht mehr als Vorsitzender des Stadtverbandes zur Wahl stand, musste ein neues Führungsteam gefunden. Unter der Wahlleitung von Christian Natterer wurde Emina Wiest-Salkanovic aus Hauerz einstimmig zur neuen Stadtverbandsvorsitzenden gewählt.

Kibler und Schütt sind Stellvertreter

Ihr als neue Stellvertreter zur Seite stehen der bisherige Vorsitzende Berthold Kibler sowie der stellvertretende Bürgermeister und Stadtrat Klaus Schütt. Da die Versammlung beschlossen hat, die Kasse künftig vom CDU-Kreisverband führen zu lassen, musste die Position des Schatzmeisters nicht mehr gewählt werden.

Neuer Schriftführer ist Stadtrat Klaus Michelberger. Zu Beisitzern wurden Matthäus Bürkle, Florian Kibler, Bernd Lohwasser, Hans-Jörg Schick und Gerlinde Straßer gewählt.

Auf Kandidatensuche

Im Anschluss an die Wahlen appellierte Stadtrat Klaus Schütt, nochmals intensiv auf Kandidatensuche für die Gemeinderatswahl am 26. Mai zu gehen. In den Ortschaften seien noch Plätze zu besetzen. Die Nominierung des CDU-Stadtverbandes Bad Wurzach zur Gemeinderatswahl findet am 27. März um 20 Uhr in der Gaststätte Hirsch in Unterschwarzach statt.