Elf Kandidaten wollen Verantwortung für Seibrant übernehmen

Von Mareike Keiper

Wer dringend ein Medikament braucht oder ein Rezept in der Apotheke einlösen möchte, steht momentan so manches Mal ratlos am Schalter. Denn nicht immer ist die Arznei lieferbar und damit sofort erhältlich. Die Ursachen sind laut Landesapothekerverband Baden-Württemberg vielfältig – und haben auch Auswirkungen in Sigmaringen.

Wie gravierend die Situation rund um die Medikamentlieferungen ist, berichtet Ursula Maisenbacher, Inhaberin der Neuen Apotheke am Schloss: „Jeden Tag fehlen fünf Stück und das teils wochenlang.