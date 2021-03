Bislang unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Container und einem Bauwagen auf einem Baugelände in der Parkstraße in Bad Wurzach verschafft.

Die Unbekannten entwendeten laut Polizeibericht einen Akku-Schlagbohrhammer und eine Akku-Flex mit Zubehör. Während der Wert des Diebesguts rund 1000 Euro betrug, wird der Einbruchsschaden auf mehrere hundert Euro beziffert.