Ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Samstag, 13. März, und Mittwoch 24. März, in eine Hütte in der Straße „Steigfeld“ in Bad Wurzach eingebrochen.

Der Täter hat die Zugangstüre gewaltsam geöffnet und Elektrogeräte im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Polizeiposten in Bad Wurzach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07564/2013 um sachdienliche Hinweise.