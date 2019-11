Seit September gibt es in Arnach, vor dem Hofladen der Schäfereigenossenschaft Finkhof, eine E-Ladesäule, an der zwei Fahrräder und ein Auto gleichzeitig aufgetankt werden können, wie die Genossenschaft mitteilt. Für die Fahrrad-Akkus würden die gängigsten Anschlusskabel direkt an der Ladestation bereitgehalten werden. Bei der Lademöglichkeit für Elektroautos handle es sich um eine Schnell-Ladeeinheit mit einem Typ2-Stecker.