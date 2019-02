Im März werden Mitarbeiter des Bauhofs die Straßen auf Winterschäden hin kontrollieren, kündigte Stadtbaumeister Matthäus Rude auf Nachfrage von Stadtrat Karl-Heinz Buschle (FW) an.

Der Freie Wähler hatte im Ausschuss für Verwaltung und Soziales (VSA) am Montagabend des Gemeinderats auf „eklatante Straßenzustände“ in der Herrenstraße und auf dem Postplatz hingewiesen. Die Kontrollen erstrecken sich auf das gesamte Gemeindegebiet, betonte Rude auf Nachfrage von Hermann Gütler (CDU).

Haushalt genehmigt

Der Haushaltsplan 2019 der Stadt Bad Wurzach ist von der Kommunalaufsicht ohne Beanstandungen genehmigt worden. Das gab Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) des Gemeinderats bekannt. Angenehm überrascht war sie von der hohen Geschwindigkeit, mit der die Nachricht aus Ravensburg kam.

Schicks dritter Versuch

Ein Hinweisschild auf den Wochenmarkt, das immer donnerstags an der Ecke Herrenstraße/Marktstraße/Breiteweg aufgestellt wird, wünscht sich Stadtrat Hans-Jörg Schick (CDU). Zweimal habe er das zu Bürgermeister Roland Bürkles Zeiten bereits angeregt, passiert sei nichts, daher probiere er es jetzt zum dritten Mal, so Schick. Als Dezernent Frank Högerle sagte, dies werde abgeklärt, auch was Kosten betrifft, erwiderte Schick in der VSA-Sitzung: „Ich kann Euch das Schild auch machen. Und wenn’s an den Kosten liegt, spendier’ ich Euch das.“