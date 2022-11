Eintritt in die feelMOOR-Therme wird zwei Euro teurer

Die drastischen Preisentwicklungen sowohl im Energiebereich als auch in anderen Güterbereichen infolge des Krieges in der Ukraine und der sich daraus entwickelten Inflation sind auch beim feelMOOR Gesundresort Bad Wurzach angekommen. Wie andere Bäder und Thermen im Land ist es auch für das feelMOOR Gesundresort Bad Wurzach unumgänglich, Preisanpassungen vorzunehmen. So werden sich ab dem 1. Dezember die Eintrittspreise für die Gäste der feelMOOR Therme um jeweils zwei Euro erhöhen. Das teilt die Stadt Bad Wurzach in einem Schreiben mit.