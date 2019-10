Eintürnens Feuerwehrleute sind Meister im Löschen

Abteilungskommandant Alfons Riether und seine 24 aktiven Feuerwehrleute haben bei ihrer Hauptübung gezeigt, auf was sie alles vorbereitet sind.

Ihr Löschfahrzeug führt 500 Liter Wasser mit, der erste Trupp hat Atemschutzgeräte und kann gleich in eine verrauchte Wohnung eindringen. Es sind oft Gefahren im Haushalt wie Fettbrand, die einen Einsatz nötig machen. Und wie gefährlich ein Fettbrand sein kann, zeigte sich an den meterhohen Flammen bei der Vorführung. Auch Laien sollten daher schnell mit Handfeuerlöscher umgehen können, so wie an der Übungsstation hinter dem Feuerwehrhaus.

Unter den Beobachtern waren Stadtkommandant Rolf Butscher, Ehrenkommandant Franz Bucher sowie Kameraden von der Stadtfeuerwehr Grenchen im Kanton Solothurn. Mit dieser Schweizer Feuerwehr bestehen schon seit 40 Jahren freundschaftliche Kontakte. Die Werksfeuerwehr von Saint Gobain Glasfabrik hatte ebenfalls zwei Beobachter entsandt.

Mit der Sollstärke und dem Nachwuchs der Jugendfeuerwehr sei der Ort Eintürnen sehr zufrieden, sagt die stellvertretende Abteilungskommandantin Patricia Leiprecht. Ortsvorsteher Bertold Leupolz nahm selbst einen Pulverlöscher in die Hand und bekämpfte ein loderndes Glutnest.