Einstimmung auf Fest der Auferstehung

Was ursprünglich als Kirchenkonzert des A-cappella-Chores Rachmaninov aus Odessa angekündigt war, entwickelte sich zu einem spannenden Vortrag mit wunderschönem Begleitgesang. Detaillierte Informationen aus der russisch-orthodoxen Liturgie, gepaart mit einer festlichen Einstimmung in die vorösterliche Zeit verliehen dem Abend in der Kirche St. Verena eine ganz besondere Note.

In seiner Begrüßung sprach Pastoralreferent, Raimund Miller von Melodien, die nach Ostern klingen. Von Leiden und Mitleiden, ohne darin steckenzubleiben, um in der Auferstehung Hoffnung und Trost zu finden. Orthodox bedeute, ein Leben in Gottes Harmonie zu führen. Miller beschrieb den Chorgesang als ungewohnt und anders, man fühle sich den Tönen jedoch verbunden und die Stimmung der einzelnen Lieder werde sich auf die Zuhörer übertragen.

Die Liturgie der osteuropäischen Kirche wurde stark von Bischof Johannes Chrisostomus geprägt. Nur die menschliche Stimme könne ein Instrument Gottes sein, deshalb werden Gebete und Psalme auch nicht gelesen oder gesprochen, sie werden ausschließlich, ohne instrumentale Begleitung, gesungen, so Bischof Johannes Chrisostomus .

Und obwohl die Orgel ursprünglich aus Konstantinopel stammte, hat sie bis heute keinen Einfluss auf die östliche Kirchenmusik. Die ausführlichen Erklärungen über die Kirche des Ostens wurden ergänzt durch den Gesang der vier Musiker. Sie sangen vornehmlich in griechisch oder Kirchen-slawisch, einer Sprache, die ausschließlich den heiligen Gesängen vorbehalten ist.

Bekannte Werke von Tschaikowsky wechselten sich mit altem russischen Liedgut, unbekannter Verfasser ab. Besonders berührend an diesem Abend, war das gesungene „Vater unser“. Das Ziel in den Gottesdiensten sei dabei stets, die Nähe des Himmelreichs spüren zu können. Deshalb müsse der Gesang dem, der Engel ähneln und sich von irdischen Tönen befreien.

Die Sänger aus der Ukraine verkörperten die Vorbereitungen auf das Fest der Auferstehung. Die Vorfreude darauf werde durch eine strenge Fastenzeit, durch geistige Arbeit und viele Gebete intensiviert. Der Chor nahm an diesem Abend seine Zuhörer mit auf die Reise zur inneren Einkehr und wie Raimund Miller ganz richtig vermutete, die Gäste fühlten sich den Tönen und dem Gesang sehr verbunden.