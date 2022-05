Einstelliger Tabellenplatz angestrebt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der 1. Vorsitzende Michael Senn begrüßte am 22. April die 48 anwesenden Mitglieder, darunter die Ehrenvorstände, Ehrenmitglieder, die Gemeinde, Kirchengemeinde- und Ortschaftsräte sowie die Vertreter der örtlichen Vereine.

Michael Senn ließ in seinem Bericht das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Es folgte der Bericht der Schriftführerin Samanta Lutz. Die Kassierer des Vereins Marina Neyer und Janik Fink, legten jeweils ihren Kassenbericht dar, die trotz des erneuten Ausfalls des Pfingstturniers mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden konnten. Der Abteilungsleiter für den Bereich Fußball, Raimund Biber, ließ in seinem Bericht die vergangene Saison Revue passieren. Nach einer intensiven Vorbereitung mit einigen Vorbereitungsspielen landete die erste Mannschaft nach der Vorrunde auf dem 11. Platz und die zweite Mannschaft auf dem 10. Platz der Tabelle. Ziel ist es, bis zum Ende der Rückrunde diese Plätze zu halten oder sogar in den einstelligen Bereich zu kommen. Jugendleiter Marc Gronmayer gab in seinem Bericht einen Rückblick über die vergangene Saison und informierte über die aktuellen Spielgemeinschaften im Jugendbereich mit dem SV Haisterkirch, bei dem er sich auch für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr bedankte.

Nachdem zu den vorgetragenen Berichten keine Fragen aus der Versammlung kamen, beantragte Ortsvorsteher Franz Spehn die Entlastung der Vorstandschaft. Diese wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig erteilt.

Die turnusmäßigen Neuwahlen brachten folgende Veränderungen: Als 2. Vorsitzender wurde Stefan Brändle (für Adalbert Miller), als passiver Beisitzer wurde Julian Senn (für Max Merkle) und aktiver Beisitz Johannes Schmid (für Stefan Brändle) gewählt. Außerdem wurden Simon Kling (für David Vonier) sowie Andreas Brändle (für Silas Altvater) als neue Jugendsprecher gewählt. Für weitere zwei Jahre wurden einstimmig der Abteilungsleiter Fußball Raimund Biber, Kassierer Janik Fink und als aktiver Beisitzer Pirmin Blattner gewählt. Nachdem die Wahlen abgeschlossen waren, bedankte sich Michael Senn bei Adalbert Miller, Max Merkle, David Vonier und Silas Altvater für die Arbeit in der Vorstandschaft.

Zum Abschluss bedankte sich Michael Senn bei den Anwesenden für die Unterstützung durch Arbeitseinsätze oder Spenden, sowie auch beim Gasthaus Adler für die Unterstützung im vergangenen Vereinsjahr.