Einmal gibt es sogar die Traumnote 1,0

66 neue Schülerinnen und Schüler hat die Realschule Bad Wurzach kürzlich begrüßen können.

Wegen der aktuellen Corona-Bedingungen war laut Mitteilung der Bildungseinrichtung keine gemeinsame Einschulungsfeier der drei Klassen möglich. Zeitversetzt wurden einzelnen Klassen in Halle 4 von der Schulleitung und den Klassenlehrkräften begrüßt.

Auch die Abschlussfeier zum Schuljahresende konnte nicht, wie gewohnt, im Kurhaus erfolgen. 74 Schülerinnen und Schüler wurden klassenweise und in Begleitung ihrer Eltern in einer kleinen Feierstunde mit dem Zeugnis der mittleren Reife verabschiedet.

In seiner Rede würdigte Schulleiter Dietmar Schiller die außerordentliche Leistung der Schüler und Lehrkräfte während der Schulschließung im Fernunterricht und im anschießenden Präsenzunterricht in geteilten Gruppen vor den Prüfungen. Die Corona-Pandemie habe den Abschlussjahrgang vor große Herausforderungen gestellt. Insgesamt erreichte der Abschlussjahrgang einen Notendurchschnitt von 2,3.

Insgesamt 16 Abschlussschüler wurden mit einem Preis ausgezeichnet, 25 erhielten eine Belobigung. Ruth Dorsch wurden erhielt von der Stadt Bad Wurzach eine Auszeichnung als Jahrgangsbeste. Sie erreichte die Traumnotendurchschnitt von 1,0. Lara Reich erhielt für die beste Leistung in den Naturwissenschaften eine Auszeichnung der Firma Verallia.

Den Sonderpreis für das Fach Deutsch erhielt Selina Tress. In Mathematik wurde der Sonderpreis für herausragende Leistungen an Lara Reich und Ruth Dorsch verliehen. In den Sprachen wurde in Englisch Johanna Roldan Romer und in Französisch Ruth Dorsch ausgezeichnet. Und Franka Riß wurde aufgrund ihres außerordentliches Engagement in der Schulgemeinschaft mit dem Sozialpreis der Stadt Bad Wurzach geehrt.

Die Namen mit Preisen (P) und Belobigungen (B) der zehnten Klassen aus dem Vorjahr:

Klasse 10a:

Arnold Daniel, Arslantok Nail-Can, Berger Lukas (B), Erhardt Lukas (B), Fimpel Tobias, Geser Jonathan, Große Marvin, Müller Noah, Neumann Janis, Ott Maximilian, Riedle Marco (B), Schust Felix, Ünsal Cihad, Vitas Nils (B), Waizenegger Leon, Demir Dilara, di Bari Lisa, Haller Ramona (P), Härle Lena (B), Hegemann Emelie (B), Kober Kiara (P), Krattenmacher Heidi (B), Sahin Sila, Tress Selina (P).

Klasse 10b:

Bank Lorenz (B), Bentele Sven (B), Brandau Marcel, Dorsch Felix (P), Fimpel Andy, Heizmann Nico, Krusch Leon, Längst Johannes, Mönig Janik, Schele Jonas (B), Schill Florian, Birk Annalena (B), Dorsch Ruth (P), Hagel Sophie (B), Karl Jamina, Lupfer Lea (P), Öztürk Duygu (P), Pinar Hilal (P), Roldán Romer Johanna (P), Schön Milena (B), Schwarzkopf Luise (P), von Zadow Viola, Weber Sophia (P), Werder Carolin (P).

Klasse 10c:

Bayam Eren, Bühler Markus (B), Gindele Kenny (B), Hengge Elias, Kling Matthias, Lauber Loris, Penka Johannes, Podvorica Lorik, Reutlinger Linus (B), Riß Lukas, Sakarya Enes, Wassner Lucas (B), Weißenberger Max, Bohr Samira (B), Braukmann Marie (B), Gütler Lena (B), Iampieri Sara, Kazmaier Erika (P), Kling Karina (B), Merkel Cornelia (B), Reich Lara (P), Riß Franka (P), Rösch Pauline (B), Schwarz Mona (B), Willburger Sonja (B), Zupfer Sarah (P).