Einladung zum Jahreskonzert

Musikerinnen und Musiker entführen ihr Publikum am Samstag, 12.November, um 20 Uhr unter dem Motto „Dietmanns meets Hollywood“ in das Reich der Filmmusik. Gemeinsam mit der Musikkapelle Willerazhofen freut sich der Musikverein Diezmanns auf einen unterhaltsamen Abend in der Friedrich-Schiedel-Halle in Dietmanns, heißt es in der Pressemitteilung zur Ankündigung des Konzerts.

Der Konzertpartner, die Musikkapelle Willerazhofe, unter der Leitung von Manfred Schuhmacher, gibt spielt passend zum Thema, Stücke wie „Noah`s Ark“ und die „Suite from the greatest Showman“. Im zweiten Teil des Konzertabends präsentiert der MV Dietmanns unter der Leitung von Florian Renz Filmmusik zur „Star wars“-Trilogie und dem Drama um die „Hindenburg“.