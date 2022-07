Einheimische Reiter erreichen gute Platzierungen

Genau 629 Mal ist die Startglocke für die Reiter beim dreitägigen Reitturnier des Reit- und Fahrvereins Bad Wurzach ertönt. Die 13 verschiedenen Prüfungen waren für alle Altersklassen ausgeschrieben – vom Turniereinsteiger bis zum fortgeschrittenen Reiter.

Stattgefunden haben ein Springreiterwettbewerb, eine Stilspringprüfung der Klasse E, vier verschiedene Springprüfungen der Klasse A, zwei L-Springen und zum Höhepunkt des Turniers eine Springprüfung der mittelschweren Klasse. Hier siegten in beiden Abteilungen jeweils Amazonen, einmal Gesa Gleinser und einmal Andrea Gau-Kronen. Der Veranstalter um den Vorsitzenden Bernd Burkhart zog ein positives Fazit, auch da bei einzelnen Stürzen glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Die Liste der Sieger und Platzierten der einzelnen Prüfungen:

M-Springen 1. Abteilung: 1. Platz für Gesa Gleinser vom RFV Leutkirch-Diepoldshofen mit Arosa, Platz 2 für Ralf Rundel vom RC Rupberg mit Paco Blue und Platz 3 für Johannes Erath vom RV Sauldorf mit Catokia.

2. Abt. 1. Platz für Andrea Gau-Kronen vom RFV Bad Waldsee mit Chastity Claire, Platz 2 für Lilian Sailer vom RSZ Illertissen mit Neas Carola und Platz 3 belegt Ralf Köberle vom PSV Aulendorf mit Charlston

Zeitspringprüfung Kl. L 1. Abt.: 1. Platz für Emily Foot vom RFV Kisslegg mit Lordi, Platz 2 für Leonie Assman vom RFV Bad Wörishofen mit Drift und Platz 3 für Ronja Butscher vom RFV Hauerz auf Candelly.

2. Abt.: Platz 1 für Sonja Häuselmann vom RFV Oberschwaben mit Riscadia, Platz 2 für Leonie Assmann auf Hankifax und Platz 3 für Kirsten Küper vom RFV Kisslegg auf Cutaway. Platz 4 für Jana Brielmayer vom RFV Bad Wurzach auf Capital City

L-Springen 1. Abt.; 1. Platz für Camilla Zetterman von den RK Schmalegg auf Coolina, 2. Platz für Franziska Gelle vom RV Staibshof auf Cantus und Platz 3 für Jennifer Wiedemann vom RFV Oberschwaben auf Dajara. Platz 11 für Jana Brielmayer vom gastgebenden Verein auf Capital City

2. Abt.; Platz 1 Nikolai Bendel vom RC Bergatreute mit Chaihatchi, Platz 2 Peter Burkhart vom RFV Bad Wurzach mit Casinjo Ex-Z. Platz 3 für Heike Böhmer vom RFV Oberschwaben mit Call me Charlie

Punktespringprüfung Kl.A 1. Abt.: 1. Platz für Lisa Madlener vom PSV Leutkirch-Haid mit Zatina, Platz 2 Hannah Kibler vom RFV Bad Waldsee mit Loverboy de Lison und Platz 3 Silvia Herberg vom RFV Isny-Rohrdorf mit Quinara. 6. Platz für Helena Bendel vom gastgebenden Verein mit Archie und 12. Platz für Mara Feirle RFV Bad Wurzach mit Ice-Watch de Hurtebise

2. Abt.: 1. Platz Eileen Ott, RFV Fronhofen mit Quattros Girl, Platz 2 Theresa Beutel vom RFV Eberhardzell mit Davita und Platz 3 Susan Janke vom RSC Rupertshof. Platz 4 für Marco Menig auf Lacaruso vom gastgebenden Verein

Springprüfung Kl. A 1.Abt.: 1. Platz Lena Weindler vom RFV Meckenbeuren-Madenreute mit Amer, Platz 2 für Katharina Dobler vom RFV Hauerz auf Classic Chocolate und Platz 3 Klara Volek vom RFV Oberschwaben auf Halille-Foma. Platz 7 an Helena Bendel RFV Bad

Wurzach auf Archie

2. Abt.: 1. Platz Lisa Madlener vom PSV Leutkirch-Haid auf Zatina, Platz 2 Sylvia Rimmele vom RFV Isny-Rohrdorf auf Jacey und Platz 3 Rike Fischer vom RFV Meckenbeuren-Madenreute mit Caitano. Platz 6 für Jana Brielmayer vom RFV Bad Wurzach auf Via Valea

3. Abt.: Silke Dasch vom PSF Munderkingen auf For Persian, Platz 2 an Tobias Hertkorn vom RV Reute auf Balou und Platz 3 an Leonie Nieß vom RFV Mietingen auf Cassitus

A-Springen 1. Abt.: 1. Platz Silke Dasch vom PSF Munderkingen mit Fort the Body, Platz 2 Amelie Nieß vom RFV Mietingen auf Romance of Red und Platz 3 Lisa Madler auf Daytona Beach. Platz 5 für Mara Feirle auf Ice-Watch de Hurtebise vom gastgebenden Verein

2. Abt.: Platz 1 für Katharina Dobler vom RFV Hauerz mit Classic Chocolate, Platz 2 Lena Weindler vom RFV Meckenbeuren-Madenreute mit Amber und Platz 3 Jasmin Hofmaier vom RFV Blaubeuren mit Magna de Coco

Stilspringprüfung Kl. A 1.Abt.: Platz 1 Luisa Mayer vom RV Ochsenhausen mit Sharina, Platz 2 Leonie Ihle vom RFV Ebersbach-Musbach auf Cloe und Platz 3 Janina Heck vom RFZV Babenhausen mit Miss Mathilda

2. Abt.: Platz 1 Jana Roth vom RFV Fronhofen mit Danny Sahne, Platz 2 Johanna Elgaß vom RFV Isny-Rohrdorf und Platz 3 Samira Wiest vom RFV Kisslegg mit HWs Calhuita

Springreiterwettbewerb: Platz 1 für Emma Burkhart vom RFV Bad Wurzach mit Angelina du Ter, Platz 2 Natalie Schröer vom RFV Bad Waldsee mit Bonita und Platz 3 Mia-Elisa Emsberger vom RFV Moosbeuren mit Liam, Platz 7 für Malena Huber vom RFV Bad Wurzach mit Funny

Stilspringprüfung Kl. E: 1. Platz für Melina Locher vom RFV Waldburg mit Gib Küsschen, Platz 2 Gwendolyn Wespel vom RV Staibshof mit Navarone und Platz 3 für Alina Gronmayer vom RFV Kisslegg mit Chaneya.11.Platz für Emma Gräber vom RFV Bad Wurzach mit Grace Utopia

Springperdeprüfung Kl. A*: 1.Platz Thomas Fessler RFV Bad Schussenried mit Hickstead, Platz 2 Sandro Reinhardt vom RFV Altusried mit Lambrusco, Platz 3 Christina Maier vom RFV Hauerz mit Tingeling

Springpferdeprüfung Kl. A**: 1. Platz Stefanie Paul vom RFV Altusried mit Boom Boom Pow Obolensky, Platz 2 Hartwig Bendel vom RC Laimnau mit Domintero, Platz 3 Annegret Micheler vom RFZV Babenhausen mit Ce si bone, Platz 4 für Sven Sieger vom RFV Bad Wurzach mit Campiona

Springpferdeprüfung Kl. L: 1. Abt.: 1. Platz Adrian Schmid vom RSZ Boll mit Lesley, Platz 2 Alina Hertwig vom RFV Meckenbeuren-Madenreute mit Carrera und Platz 3 Sven Sieger vom RFV Bad Wurzach mit Lexus und Platz 6 für Sven Sieger mit Indra

Springpferdeprüfung Kl. M: 1. Platz Adrian Schmid vom RSZ Boll mit Lesley, Platz 2 Victoria Müller auf Lomello, Platz 3 Adrian Schmid mit Livesall, Platz 4 für Sven Sieger vom gastgebenden Verein mit Lexus und abschließend Platz 7 für Sven Sieger mit Indra.