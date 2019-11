Eingeschlagene Heckscheibe

Zwischen 0 Uhr und 11.50 Uhr schlug ein Unbekannter am Samstag die Heckscheibe eines in der Bad Wurzacher Moorentenstraße geparkten silbernen Ford Focus ein, berichtet die Polizei. Aus dem Fahrzeug wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts entwendet. Der Sachschaden wurde auf 500 Euro beziffert. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.