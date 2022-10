„Einfach ein unvergessliches Wochenende“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach Abschluss des JuKa-Fsetivals mit allen Aufräum- und sonstigen Nacharbeiten möchten sich das Organisationsteam, der Vorstand und die gesamte Stadtkapelle Bad Wurzach mit einem Video ganz herzlich bei allen Sponsoren, die das Festival am letzten Juli-Wochenende überhaupt erst möglich machten, bedanken: www.stadtkapelle-badwurzach.com

Der Dank geht auch besonders an die Wurzacher Jungmusiker, die bei diesem Großereignis viel Verantwortung übernahmen und weder kreative noch körperliche Arbeit scheuten.

Auch die „erwachsenen“ Musiker samt Familien waren über mehrere Tage oder Wochen im Einsatz. Das Projektteam, das losgelöst von den „sonstigen“ Vereinsstrukturen und -aufgaben zusätzlich tätig war, gar über Monate.

Nach einer langen Zeit der Lockdowns und Kontaktbeschränkungen, die auch das Vereinsleben und die Probearbeit der Jugendorchester teilweise zum Erliegen brachten, war an der besonderen Atmosphäre dieser Sommertage hautnah zu spüren, wie groß das Bedürfnis der Jugendlichen nach einem solchen Gemeinschaftserlebnis war.

Um ein wenig erahnen zu können, wie die Jugendlichen und ihre Dirigenten und Betreuer sowie die Besucher einschließlich der angereisten Verbandsfunktionäre und Bundestagsabgeordneten - und nicht zuletzt am Sonntag die Eltern - das Festival mit seiner einzigartigen, von der ersten Minute an durchweg freudig-positiven, ja: euphorischen Stimmung erlebten, liest man am besten einige der WhatsApp-Nachrichten, die nach dem Festival auf dem Handy der Leiterin der Jugendmusikschule und Dirigentin der Stadtkapelle, Petra Springer, eingingen:

„Wir, die Jugendkapelle aus Mühlhausen und Co., schließen uns gerne an! Das Wochenende war schlichtweg perfekt! Den Wert dieser Veranstaltung kann man gar nicht hoch genug ansetzen.“

„Hallo Petra. Auch im Namen der Jugendkapelle Isny ein großes Dankeschön! Ich war als Betreuer dabei und habe die drei Tage genossen. Du bist einfach die beste. Hattest für alle ein offenes Ohr und vor allem immer ein Lächeln drauf… Macht weiter so!“

„Wir, die Juka Reichenbach-Otterswang-Renhardsweiler, möchten uns bei euch auch ganz herzlich bedanken. Es war alles super organisiert. Einfach ein unvergessliches Wochenende!“

„Ich will mich hier auch noch im Namen des Jugendorchesters Dinkelscherben für das tolle Wochenende bedanken! Den Kids hat es super gefallen.“

„Die Juka Bad Schussenried bedankt sich auch für dieses ultra-geniale Juka-Festival!“