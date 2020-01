Eines der besten Konzerte des Salvatorkollegs

Das diesjährige Konzert um die Jahreswende des Salvatorkollegs Bad Wurzachs hat unter dem Motto „Erde singe, dass es klinge“ gestanden. Es war ganz sicher eines der Besten, was die Schüler je präsentierten. Hanna Rothenhäusler deutete in ihrer kurzen Begrüßung das Credo bereits an: innig, schlicht, virtuos und kraftvoll.

Mit dem Werk „Canzon Prima“ von Giovanni Gabrieli eröffneten die Schlossbläser das Konzert und verwöhnten die Zuhörer in der recht gut besuchten Kirche mit barocken Klängen. Gemeinsam mit Musiklehrer Manfred Gaupp an der Orgel begleiteten die jungen Musiker ebenfalls die Lieder der Gemeinde.

Stimmlich sehr gut abgestimmt

Die Violinistinnen Charlotte Heine, Laura Gräber und Magdalena Cech sowie Musiklehrerin Claudia Wick an der Querflöte bildeten die instrumentale Umrahmung für den Schulchor unter der Leitung von Christiane Braig. In großer personeller Besetzung eröffneten die Sänger ihr Programm zunächst mit dem „Kyrie“ und „Agnus Dei“ von Traugott Fünfgeld, bevor sie in englisches Liedgut überwechselten. Elton John’s „Circle of Life“ war schließlich der Abschluss einer stimmlich sehr gut abgestimmten Darbietung.

Das Vokalensemble der Oberstufe hatte sich für diesen Nachmittag für Lieder aus Skandinavien entschieden, die sie auch in der jeweiligen Landessprache vortrugen. Schwedische und isländische Volkslieder, traurig, aber dennoch hoffnungsvoll in ihren Inhalten, fanden ihren Höhepunkt in „Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“.

Lieder berühren die Zuhörer

Alle beteiligten Musiklehrer unter der Gesamtleitung von Christiane Braig wählten Lieder und Liedtexte aus, die ganz hervorragend mit der Jugendlichkeit der Chormitglieder harmonierten und die die Zuhörer berührten. Zum ersten Mal war in diesem Jahr Fanny Pfeifer an der Orgel zu hören. Mit Stücken von Thomas Adams und Johann Pachelbel feierte sie eine bemerkenswerte Premiere an diesem majestätischen Instrument. Regionalkantor Franz Günthner aus Leutkirch unterstützte und bestärkte sie im Vorfeld für ihr Konzertprojekt.

Genauso begeistert wie das Publikum war auch Schulseelsorger Pater Mariusz, der allen Beteiligten von Herzen dankte. Er spendete der ganzen Gemeinde seinen Segen und wies darauf hin, dass mit den Spenden der Konzertbesucher erneut die Blindenschule der Venerini-Schwestern in Assam (Indien) bedacht werde. Die Arbeit der Klosterschwestern könne nicht hoch genug geschätzt werden und bedürfe einer nachhaltigen Unterstützung.