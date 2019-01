Eine wahre Fundgrube für Leseratten

Die Stadtbücherei Bad Wurzach veranstaltet in regelmäßigen Abständen – etwa drei- bis viermal im Jahr – ihren Flohmarkt, der wegen seines vielfältigen Angebots nicht nur Bad Wurzacher Büchernarren anzieht. So nun wieder geschehen am vergangenen Freitag und Samstag, an dem erneut nicht nur Inhaber von Büchereiausweisen, sondern auch Kaufinteressierte aus dem Umkreis sowie Kurgäste die Bücher durchstöberten.

Und kaum einer verließ das wunderschöne Ambiente ohne Bücher – meist wurden zwei oder drei erstanden, manchmal sogar bis zu zehn. Das Büchereiteam aus Cornelia Merk, Brigitte Minsch und Christine Reschetzki unter der Leitung von Christiane Linge hatte dazu schon Wochen im Voraus immer wieder Bücher aussortiert, die entweder nicht mehr ganz aktuell, aber dennoch lesenswert, oder die aufgrund von Spenden als Dubletten vorhanden sind. Dazu kamen noch die extra für diesen Anlass gespendeten Bücher, Hörbücher, DVDs und Spiele.

Die Einnahmen des Flohmarkts werden ausschließlich für Neuanschaffungen genutzt werden, vorrangig für den Erwerb von Kinder-Hörbüchern und DVDs, die erst seit dem Umzug im April 2017 im Sortiment zu finden sind und deren Bestand daher noch ausgebaut werden muss. Motivation und Alter der Flohmarktbesucher sind dabei sehr unterschiedlich. Die einen suchen günstige Bücher, bei denen es nicht schlimm ist, wenn im Strandurlaub Sand zwischen die Seiten gerät, andere haben insgesamt einen recht hohen Lesebedarf, möchten aber die Bücher ihr Eigen nennen und nicht nur ausleihen. Und Mütter halten Ausschau nach einer Überraschung für ihre Kinder.

Übrigens plant das Büchereiteam, ab Herbst auch E-Books anbieten zu können, die man als Inhaber eines Leihausweises über eine Internet-Plattform mit rund 10 000 Medien auf seinen E-Book-Reader laden kann. Dass die Bücherei-Damen auch sonst sehr engagiert und kreativ sind, erkennt man an dem neuen Veranstaltungsprogramm, das diese Woche erscheinen wird.

Am 1. Februar wird „Frau Holle“ vorgelesen, am 8. Februar gibt es ein Bilderbuchkino zu „Der Riese Knurr“ (beides ab vier Jahren). Auch Christine Silla-Kiefer darf nicht fehlen: Am 15. Februar wird sie einen Kinderbuch-Klassiker vortragen. Einen Spiele-Nachmittag wird es am 8. März geben. Alle Veranstaltungen beginnen um 14.30 Uhr. Und da der erste Koffermarkt der Bücherei ein voller Erfolg war (die SZ berichtete), wird es am 7. April ab 12 Uhr eine Zweitauflage geben.