Eine tolle Gruppe und ein klasse Ergebnis

Über fünf Tage hinweg haben sich Anfang des neuen Jahres auch in Bad Wurzach wieder Kinder für Kinder eingesetzt und dabei zusammen mit ihren Begleiterinnen viele Kilometer zurückgelegt.

Insgesamt waren 39 Sternsingerinnen samt 25 Erwachsenen zu Gange und haben Spenden für Kinder in Indonesien gesammelt. Es kamen in der Kirchengemeinde St. Verena 11.047,62 Euro (ohne Gottesdienstkollekte) zusammen. Das Ergebnis der Seelsorgeeinheit steht noch aus. Vielen Dank und Vergelt‘s Gott für Euren Einsatz im Namen Eurer Kirchengemeinde St. Verena!

Danke auch an die Familien der Sternsinger, die es ihren Kindern möglich gemacht haben sternzusingen; und besonders an alle Mithelferinnen fürs Mitwirken und Ideen entwickeln; wie auch fürs Werben, Ankleiden, Begleiten, Fahren und Bekochen der Kinder in der Sternsingerzeit selber – und schließlich fürs Reinigen und Richten der Gewänder und Sterne!

Aber wie heißt es so schön: Nach dem Sternsingen ist vor dem Sternsingen. Aus diesem Grund bereits heute die Werbung und Einladung im nächsten Jahr (wieder oder neu) mit dabeizusein und mitzuhelfen. – Damit diese schöne Tradition lebendig bleibt und noch lebendiger wird!